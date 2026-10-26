تصویب ۴ طرح تولید بار اول فناورانه به ارزش سه میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، علی‌اکبر پرج دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بومی‌سازی اقلام فناورانه و راهبردی، ضمن اشاره به‌ تصویب چهار طرح تولید بار اول به ارزش سه میلیون دلار گفت: چهار طرح پیشنهادی در حوزه‌های تجهیزات صنعتی، فناوری فضایی، تصفیه فاضلاب و صنعت برق بررسی و تصویب شده‌اند.

به گفته وی، این جلسه با حضور تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رئیس کارگروه تولید بار اول، عبدالناصر آزادبخت، مدیرکل دفتر تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی متقاضی برگزار شد.

پرج ادامه داد: طرح‌های مصوب شامل ارائه خدمات برای نخستین بار با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز سه‌محوره واقعی بومی، بومی‌سازی تحلیل‌گر پتانسیل سطح ماه، ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با فناوری نانوحباب و ساخت تپ‌چنجر تحت بار با فناوری نوین خارج از تانک ترانسفورماتور است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این طرح‌ها به درخواست دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده‌اند، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح‌ها و بومی‌سازی تجهیزات و خدمات مورد نیاز، هزینه تأمین آن‌ها را دست‌کم ۵۰ درصد در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی کاهش دهد.

وی همچنین با تشریح مبنای قانونی اجرای طرح‌های تولید بار اول گفت: بر اساس بند «الف» ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تأیید کارگروه تولید بار اول، قرارداد تأمین محصولات فناورانه‌ای را که برای نخستین بار در کشور به تولید صنعتی می‌رسند و فاقد مشابه داخلی هستند، بدون الزام به برگزاری مناقصه با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کنند.

این سازوکار قانونی با هدف تسهیل دسترسی دستگاه‌های اجرایی به محصولات و خدمات فناورانه ساخت داخل، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت توان تولید صنعتی کشور طراحی شده است. اجرای چنین طرح‌هایی همچنین می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی و توسعه توانمندی داخلی در تأمین تجهیزات راهبردی را فراهم کند.