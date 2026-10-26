  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

مراکز معارف اسلام ناب در شهرستان‌های خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود

مراکز معارف اسلام ناب در شهرستان‌های خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: معرفی اسلام ناب به جامعه مستلزم تبیین دقیق است و برای خنثی‌سازی هجمه‌های دشمنان، مراکز معارف اسلام ناب در سطح شهرستان‌ها راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در آیین افتتاح مرکز معارف اسلام ناب در شهرستان فاروج اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اسلام حقیقی و اسلام ناب را به جامعه معرفی کنیم، باید ویژگی‌های آن را به دقت تبیین و پژوهش کنیم؛ چرا که دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ابزارهای قدرتمندتر، چهره اسلام را وارونه جلوه داده و تفکرات و برداشت‌های انحرافی را به خورد جامعه بدهند.

وی در ادامه افزود: هدف از راه‌اندازی این مراکز در شهرستان‌ها، تبیین زیبایی‌های اسلام برای مردم به دست مبلغان و مربیانی است که در این دوره‌ها آموزش می‌بینند تا با حضور در مساجد، محلات و مدارس، معارف دینی را به نسل جوان منتقل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی اسلام ناب، نفرت و برائت از طاغوت و ایستادگی در برابر جریان‌های استکباری است و اسلام هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد عزت و اقتدار امت اسلامی زیر سؤال برود.

هدایتی خطاب به مبلغان بیان کرد: اکتفا به کلاس‌های اساتید کافی نیست و مبلغان باید با مطالعه عمیق، یادداشت‌برداری و تحقیق مداوم، توشه علمی خود را پر کنند تا بتوانند به شبهات نسل امروز پاسخ دهند.

وی در پایان گفت: اسلامی که ما معرفی می‌کنیم، حامی مظلومان، مبتنی بر تفکری عمیق، اهل جهاد و مبارزه، و مدافع حقوق محرومان است. در حاشیه این مراسم، از زحمات مدیریت حوزه علمیه و مسئولان راه‌اندازی این مرکز تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 6990581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها