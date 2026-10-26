به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در آیین افتتاح مرکز معارف اسلام ناب در شهرستان فاروج اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اسلام حقیقی و اسلام ناب را به جامعه معرفی کنیم، باید ویژگی‌های آن را به دقت تبیین و پژوهش کنیم؛ چرا که دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ابزارهای قدرتمندتر، چهره اسلام را وارونه جلوه داده و تفکرات و برداشت‌های انحرافی را به خورد جامعه بدهند.

وی در ادامه افزود: هدف از راه‌اندازی این مراکز در شهرستان‌ها، تبیین زیبایی‌های اسلام برای مردم به دست مبلغان و مربیانی است که در این دوره‌ها آموزش می‌بینند تا با حضور در مساجد، محلات و مدارس، معارف دینی را به نسل جوان منتقل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی اسلام ناب، نفرت و برائت از طاغوت و ایستادگی در برابر جریان‌های استکباری است و اسلام هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد عزت و اقتدار امت اسلامی زیر سؤال برود.

هدایتی خطاب به مبلغان بیان کرد: اکتفا به کلاس‌های اساتید کافی نیست و مبلغان باید با مطالعه عمیق، یادداشت‌برداری و تحقیق مداوم، توشه علمی خود را پر کنند تا بتوانند به شبهات نسل امروز پاسخ دهند.

وی در پایان گفت: اسلامی که ما معرفی می‌کنیم، حامی مظلومان، مبتنی بر تفکری عمیق، اهل جهاد و مبارزه، و مدافع حقوق محرومان است. در حاشیه این مراسم، از زحمات مدیریت حوزه علمیه و مسئولان راه‌اندازی این مرکز تقدیر و تشکر شد.