به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر تحریری، مدیر حوزه علمیه مروی، در سخنانی با اشاره به شخصیت علمی، اخلاقی و مدیریتی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به تبیین مبانی قرآنی و روایی سیره این عالم ربانی پرداخت و ایمان به خداوند و روز قیامت را از مهم‌ترین عوامل موفقیت ایشان در عرصه‌های گوناگون زندگی برشمرد.

وی با اشاره به آیه ۱۵ سوره حجرات، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ»، اظهار کرد: خداوند در این آیه، مؤمنان راستین را کسانی معرفی می‌کند که به خدا و پیامبر ایمان آورده‌اند، دچار تردید نشده‌اند و با اموال و جان خود در راه خدا مجاهدت می‌کنند. این آیه از بالاترین معیارهای صدق و راستگویی انسان در مسیر ایمان سخن می‌گوید.

تحریری افزود: انسان برای آنکه زندگی خود را در مسیر صحیح قرار دهد، باید از باور عمیق به خداوند و پیامبر برخوردار باشد و در تحولات مختلف زندگی، نسبت به حقانیت راه و هدف خود دچار تردید نشود. چنین انسانی هنگامی که وظیفه و تکلیف خود را تشخیص داد، نباید در انجام آن کوتاهی کند.

مدیر حوزه علمیه مروی با بیان اینکه زندگی بزرگان دین، نمونه‌های عینی تحقق این معارف قرآنی است، تصریح کرد: در زندگی آیت‌الله مهدوی‌کنی می‌توان جلوه‌هایی از استقامت در مسیر ایمان و تعهد را مشاهده کرد. ایشان در عرصه‌های مختلف، از مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی تا فعالیت‌های علمی و دینی، بر عهد و تعهد خود پایبند بود و این استقامت را تا پایان عمر نشان داد.

ایمان و مجاهدت؛ زیربنای موفقیت در عرصه‌های مختلف

وی با اشاره به جایگاه ایمان در شکل‌گیری شخصیت انسان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آیت‌الله مهدوی‌کنی، ایمان راسخ ایشان به خداوند و قیامت بود. این باور عمیق، زیربنای فعالیت‌های علمی، فقهی، مدیریتی و سیاسی ایشان را تشکیل می‌داد و موجب می‌شد که مسئولیت‌های مختلف را در امتداد وظایف دینی خود دنبال کند.

تحریری ادامه داد: انسانی که هدفی بلند و الهی دارد، مشکلات و دشواری‌های مسیر را مانعی برای حرکت خود نمی‌بیند؛ بلکه می‌تواند از همین مشکلات برای تقویت ایمان و رشد معنوی بهره بگیرد. ازاین‌رو، ایمان عمیق موجب می‌شود انسان در مواجهه با سختی‌ها دچار خستگی و عقب‌نشینی نشود و در مسیر انجام وظیفه استقامت کند.

وی با اشاره به مفهوم جهاد با نفس خاطرنشان کرد: مجاهدت با مال و جان، یکی از ویژگی‌های مؤمنان راستین است و در کنار آن، جهاد اکبر یعنی ایستادگی در برابر هواهای نفسانی و ترجیح ندادن خواسته‌های شخصی بر رضایت پروردگار، اهمیت ویژه‌ای دارد. انسان مؤمن باید به‌گونه‌ای زندگی کند که در تصمیم‌ها و رفتارهایش، رضایت خداوند را بر تمایلات نفسانی مقدم بدارد.

اخلاص، دوری از دنیاطلبی و فروتنی در سیره آیت‌الله مهدوی‌کنی

مدیر حوزه علمیه مروی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ویژگی‌های همنشین شایسته گفت: در این روایت، بر همنشینی با کسانی تأکید شده است که انسان را از شک به یقین، از ریا به اخلاص، از دنیاطلبی به توجه به آخرت و از خودبزرگ‌بینی به فروتنی دعوت می‌کنند.

وی افزود: این معیارها، شاخص‌هایی مهم برای شناخت شخصیت‌های مؤمن و تربیت انسان در مسیر تعالی معنوی هستند. انسان باید در همه ابعاد فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی خود، حق را محور قرار دهد و همواره به حساب‌وکتاب الهی توجه داشته باشد.

تحریری با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی آیت‌الله مهدوی‌کنی اظهار کرد: هرچند فرصت همنشینی مستقیم با ایشان برای من چندان فراهم نبود، از طریق دوستان قدیمی و همچنین شناختی که از عملکرد ایشان در حوزه علمیه مروی به دست آمده است، می‌توان جلوه‌هایی از تلاش مخلصانه، جدیت در انجام مسئولیت‌ها و اهتمام به تقویت علمی و پاسداری از وظایف دینی را مشاهده کرد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های مرتبط با موقوفات و ضرورت صیانت از آنها نیز بر اهمیت امانت‌داری، تعهد و انجام مسئولیت‌ها بر اساس معیارهای دینی تأکید کرد و گفت: توجه به این ویژگی‌ها می‌تواند برای افرادی که در عرصه‌های حوزوی، دانشگاهی و مدیریتی فعالیت می‌کنند، راهگشا باشد.

علم و ادب دینی؛ راه رسیدن به هدایت الهی

تحریری در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع)، علم و ادب را از مهم‌ترین عوامل تعالی انسان دانست و اظهار کرد: در این روایت آمده است: «یا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسک»، یعنی علم و ادب، بهای جان و نفس انسان است.

وی افزود: نفس انسانی از جایگاه و ارزشی والا برخوردار است و انسان باید برای تعالی آن تلاش کند. فراگیری علم، هنگامی که با ادب و تربیت دینی همراه شود، زمینه رشد شخصیت انسان را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، هر اندازه بر علم انسان افزوده شود، باید ادب او نیز افزایش یابد.

مدیر حوزه علمیه مروی با اشاره به ضرورت آراسته شدن به آداب الهی، نبوی و علوی تصریح کرد: علم باید انسان را به سوی پروردگار هدایت کند و ادب دینی نیز زمینه بندگی شایسته خداوند را فراهم می‌آورد. در این نگاه، علم و ادب دو عنصر جدایی‌ناپذیر در تربیت انسان هستند و هر دو در مسیر رشد معنوی و تقرب به خداوند نقش دارند.

وی ادامه داد: بر اساس این روایت، علم زمینه هدایت انسان به سوی پروردگار را فراهم می‌کند و ادب، امکان خدمت شایسته به خداوند را به وجود می‌آورد. این مسیر در نهایت می‌تواند انسان را شایسته برخورداری از ولایت الهی کند؛ همان‌گونه که اولیای الهی در پرتو ایمان، معرفت و بندگی خالصانه به چنین مقامی دست یافته‌اند.

ضرورت پذیرش نصیحت و الگوگیری از بزرگان دین

تحریری در پایان با تأکید بر ضرورت پذیرش نصیحت و استفاده از تجربه‌های اخلاقی و معنوی دیگران، خاطرنشان کرد: انسان باید نصیحت را از هر کسی که خیرخواهانه سخن می‌گوید، بپذیرد و همواره در مسیر اصلاح رفتار و تقویت ایمان خود گام بردارد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و مقام والای ایمان و یقین ایشان، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با بازخوانی فضائل آیت‌الله مهدوی‌کنی و دیگر عالمان ربانی، زمینه شناخت بهتر این الگوهای دینی و بهره‌گیری از سیره علمی، اخلاقی و عملی آنان فراهم شود.

مدیر حوزه علمیه مروی در پایان، بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) را پشتوانه‌ای برای حرکت در مسیر ایمان، اخلاص، علم‌آموزی و انجام مسئولیت‌های دینی دانست و بر ضرورت توجه به این آموزه‌ها در فعالیت‌های حوزوی و دانشگاهی تأکید کرد.