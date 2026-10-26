به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده بعد از ظهر دوشنبه با اشاره به آمادگی استان در برابر پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های مجموعه هواشناسی درباره فعال شدن پدیده جوی اقیانوسی ال‌نینو در کشور و استان هرمزگان اقدامات و تمهیدات لازم برای مقابله مؤثر و به موقع با این مخاطره از حدود سه تا چهار ماه قبل آغاز شده است.

وی افزود: نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور استاندار از تیرماه برگزار شد. نقش و وظیفه مجموعه مدیریت بحران در مواجهه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، ایجاد هماهنگی و آمادگی حداکثری است.

برگزاری جلسات ستاد بحران در استان و شهرستان‌ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی برای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: تاکنون سه جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور استاندار در سطح استان برگزار شده و شخصاً نیز در شهرستان‌های مختلف حضور یافته‌ایم و جلسات ستاد بحران با حضور فرمانداران و اعضای ستاد شهرستان‌ها برگزار شده است.

حسن زاده با قدردانی از فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها، ادامه داد: در این مرحله آرایش جدیدی برای مقابله مؤثر با مخاطرات شکل گرفته و جلسات تخصصی در مرکز استان در حوزه‌های کشاورزی، راه، ارتباطات، سوخت و شهرداری‌ها برگزار شده است.

وی اضافه کرد: نشست‌هایی نیز با بخشداران برگزار شده و در حوزه بهداشت و درمان برنامه‌های متعددی برای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی تجهیزات و برگزاری مانورهای مقابله با سیل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به بررسی و به‌روز رسانی اطلاعات ماشین‌آلات و تجهیزات استان، گفت: بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات و تجهیزات در مجموعه مدیریت بحران استانداری وجود دارد که با همکاری همکاران، فرمانداران و بخشداران بررسی و به‌روز رسانی شده است تا هماهنگی و آمادگی بیشتری برای مقابله با مخاطرات ایجاد شود.

حسن زاده از برگزاری مانورهای مقابله با سیل در استان خبر داد و افزود: مانورهای متعددی با محوریت مخاطره سیل در حال برگزاری است. یکی از مانورهای مناسب در شهر بندرعباس و در یکی از مناطق آسیب‌پذیر واقع در کوی آیت‌الله غفاری و مسجد قدس با مشارکت دستگاه‌های مختلف و محوریت شهرداری بندرعباس برگزار شد.

وی ادامه داد: این مانورها در سطح بخش‌ها نیز در حال برگزاری است و آموزش، اطلاع‌رسانی، بررسی تجهیزات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی استان انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مخاطرات، اظهار کرد: جوامع محلی و مردم نیز نقش مهمی در کاهش خسارات دارند و تاکنون همکاری خوبی با مجموعه مدیریت بحران داشته‌اند.

وی افزود: این اقدامات با دستور استاندار و محوریت مدیریت بحران استانداری و با همراهی اعضای ستاد استان، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

شهروندان مشکلات احتمالی را به فرمانداری‌ها اطلاع دهند

حسن زاده با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی هنگام بروز مخاطرات در مناطق مختلف استان، گفت: هم‌استانی‌ها در صورت بروز مشکل می‌توانند با فرمانداری‌های شهرستان‌ها تماس بگیرند. شماره تلفن فرمانداری‌ها نیز برای اطلاع شهروندان قابل اعلام است تا در زمان بروز مخاطرات امکان برقراری ارتباط و پیگیری مشکلات فراهم باشد.

بارش، تگرگ و تندباد در چند شهرستان هرمزگان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی پیش از وقوع ناپایداری‌های جوی، بیان کرد: مخاطرات پیش‌بینی‌ شده شامل رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک بود که این شرایط در بخش‌هایی از استان رخ داد.

وی افزود: در شهرستان رودان وزش باد شدید گزارش شد و در بخش مرکزی و بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد بارش باران و تگرگ به وقوع پیوست. همچنین در محدوده دهستان سیاهو و بخش فین شهرستان بندرعباس بارش باران و در لمزان شهرستان بندرلنگه بارش تگرگ گزارش شد.

حسن زاده ادامه داد: برای شهر بندرعباس نیز با توجه به پیش‌بینی وقوع تندباد لحظه‌ای و رعدوبرق هشدار فوری از طریق روابط عمومی استانداری صادر شد و این شرایط جوی نیز به وقوع پیوست.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک با مجموعه هواشناسی استان، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های لازم از غافلگیری در برابر مخاطرات سیل و سایر پدیده‌های جوی جلوگیری کنیم.

هشدار نارنجی برای امروز و فردا؛ احتمال جاری شدن سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اعتبار هشدار نارنجی هواشناسی برای امروز و فردا، اظهار کرد: احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش تندباد لحظه‌ای و وقوع صاعقه وجود دارد و لازم است هم‌استانی‌ها این هشدارها را جدی بگیرند.

حسن‌زاده با بیان اینکه بارش‌ها ممکن است به صورت نقطه‌ای و پراکنده رخ دهند، افزود: در برخی نقاط ممکن است گردوخاک شدید و کاهش دید افقی و در مناطق دیگر بارش شدید باران و تگرگ رخ دهد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اجسام از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی از مردم خواست از تردد و اتراق در حاشیه و مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و ادامه داد: شهروندان در صورت نداشتن سفر ضروری از سفر پرهیز کنند و هنگام بروز مخاطرات در منزل بمانند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: در زمان وقوع گردوخاک و کاهش دید افقی ماندن در منزل می‌تواند به حفظ ایمنی شهروندان کمک کند. همچنین لازم است مردم از فعالیت‌های طبیعت‌گردی در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند و فعالیت‌های عمرانی نیز با رعایت نکات ایمنی انجام شود.

حسن‌زاده با اشاره به وقوع یک مورد برخورد صاعقه در بخش احمدی طی حدود دو هفته گذشته، گفت: هم‌استانی‌ها باید توصیه‌ها و نکات هشدار دهنده و ایمنی اعلام شده از سوی مدیریت بحران استان را جدی بگیرند.

پدیده ال‌نینو هنوز در هرمزگان فعال نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر اینکه پدیده ال‌نینو هنوز در استان فعال نشده است، اظهار کرد: پیش‌بینی‌های اولیه از آغاز این شرایط از اواخر شهریور تا مهرماه حکایت داشت، اما بر اساس تحلیل‌های جدید کارشناسان هواشناسی و با توجه به تأثیر پارامترهای مختلف پیش‌بینی می‌شود این پدیده از دهم آبان‌ماه به بعد شرایط مؤثرتری پیدا کند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال دارد فعالیت این پدیده از نیمه دوم آبان‌ماه یا از حدود دهم آبان آغاز شود و از سمت غرب استان گسترش یابد. مجموعه هواشناسی نیز پیش‌آگاهی‌هایی درباره احتمال ثبت بارش‌های قابل‌توجه در سطح استان ارائه کرده است.

حسن‌زاده با اشاره به ویژگی بارش‌های ناشی از این شرایط جوی، بیان کرد: یکی از نکات مهم احتمال وقوع بارش‌های بسیار سنگین در بازه زمانی کوتاه است که می‌تواند مخاطراتی مانند سیلاب، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه و تگرگ را به همراه داشته باشد.

وی با یادآوری وقوع آب‌گرفتگی معابر و منازل در روستای مهریه شهرستان سیریک در سال گذشته و جان‌باختن یک نفر در این حادثه، گفت: این تجربه ضرورت توجه جدی به هشدارها و رعایت نکات ایمنی را نشان می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در پایان، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های مربوط به ال‌نینو بر اساس پیش‌آگاهی‌های اداره کل هواشناسی استان انجام می‌شود و وقوع این پدیده به پارامترهای مختلفی از جمله دما و رطوبت بستگی دارد که باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. ال‌نینو پدیده‌ای جوی ـ اقیانوسی است که با گرم شدن اقیانوس آرام ارتباط دارد.