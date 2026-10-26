انتظار وزارت علوم از دانشگاه سمنان؛ ضرورت ورود به مسائل کلان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا خضری ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه سمنان که در سالن اجتماعات این مجموعه دانشگاهی برگزار شد، بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه‌ها در مسائل ملی و استانی تأکید کرد.

وی تحقق دانشگاه مسئولیت‌پذیر، اجتماعی و نقش‌آفرین در حل مسائل کشور را از راهبردهای وزارت علوم دانست و اظهار کرد: دانشگاه سمنان با برخورداری از جایگاه ویژه و ظرفیت‌های زیرساختی مطلوب، بستر مناسبی برای تحقق این رویکرد دارد.

مشاور وزیر علوم با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر دانشگاه سمنان در سطح ملی و استانی افزود: ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و زیرساختی این دانشگاه، زمینه مناسبی برای حضور فعال‌تر در عرصه حل مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی فراهم کرده است.

خضری مقابله با جنگ شناختی و تحقق دانشگاه مسئولیت‌پذیر در قبال مردم را از جمله راهبردهای مهم در نظام آموزش عالی برشمرد و گفت: دانشگاه سمنان از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و انتظار می‌رود از این ظرفیت‌ها به‌صورت مؤثر برای شناسایی و حل مسائل استان بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه سمنان به‌عنوان معین پیشرفت و مرجعیت علمی استان تأکید کرد: از این دانشگاه انتظار می‌رود با ورود به مسائل کلان، در مسیر ارائه راهکارهای علمی و عملی برای رفع مشکلات و کمک به پیشرفت استان گام بردارد.

مشاور وزیر علوم همچنین اعتلای نام ایران اسلامی را رسالت همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی برای شناسایی و حل مسائل کلان کشور به بهترین شکل استفاده شود.

گفتنی است، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سیف‌الله سعدالدین، مسعود نصیری زرندی به‌عنوان رئیس دانشگاه سمنان معرفی شد.