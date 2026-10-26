خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: چهارم آبان، سالروز ثبت جهانی تخت جمشید، فرصتی برای بازخوانی تاریخ یکی از شاخص‌ترین آثار تمدن ایران باستان و توجه دوباره به ضرورت حفاظت از میراثی است که پس از گذشت بیش از ۲۵ قرن، همچنان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

تخت جمشید، واقع در استان فارس و در نزدیکی شهر مرودشت، مجموعه‌ای تاریخی از دوره هخامنشی است که ساخت آن در حدود سال ۵۱۸ پیش از میلاد، به فرمان داریوش اول، آغاز شد و در دوره پادشاهان پس از او، از جمله خشایارشا و اردشیر اول، گسترش یافت.

این مجموعه در سال ۱۹۷۹ میلادی، برابر با ۱۳۵۸ خورشیدی، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و در کنار چغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان، از نخستین آثار ایرانی قرار گرفت که به این فهرست راه یافتند.

مجموعه‌ای فراتر از یک بنای تاریخی

تخت جمشید تنها مجموعه‌ای از ستون‌ها و کاخ‌های سنگی نیست؛ بلکه سندی ارزشمند برای شناخت معماری، هنر، تشریفات حکومتی و ساختار سیاسی شاهنشاهی هخامنشی به شمار می‌رود.

کاخ آپادانا، دروازه ملل و تالار صدستون از مهم‌ترین بخش‌های این محوطه هستند. ستون‌های بلند، پلکان‌های عظیم و نقش‌برجسته‌های ظریف، نشان‌دهنده مهارت معماران و هنرمندانی است که در ساخت این مجموعه مشارکت داشتند.

نقش‌برجسته‌های تخت جمشید، گروه‌هایی از مردمان سرزمین‌های گوناگون را در حال حرکت به سوی دربار و ارائه هدایا به تصویر می‌کشند. این آثار از منابع مهم پژوهش درباره پوشش، هنر و مناسبات سیاسی در دوره هخامنشی محسوب می‌شوند.

بر اساس اطلاعات مرکز میراث جهانی یونسکو، تخت جمشید در سال ۱۹۷۹ میلادی ثبت جهانی شد. مساحت محدوده اصلی اثر ثبت‌شده در این فهرست حدود ۱۲٫۵ هکتار است؛ رقمی که با کل محوطه باستانی و حریم حفاظتی آن تفاوت دارد.

آغاز ساخت مجموعه به حدود ۵۱۸ پیش از میلاد بازمی‌گردد؛ بنابراین، قدمت تاریخی آن بیش از ۲۵۰۰ سال است. تخت جمشید بر اساس سه معیار فرهنگی یونسکو، شامل معیارهای شماره یک، سه و شش، در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است.

این معیارها به دستاورد برجسته هنری، گواهی منحصربه‌فرد بر یک تمدن و ارتباط اثر با رویدادها و سنت‌های مهم تاریخی مربوط می‌شوند.

از شکوه هخامنشی تا ویرانی تاریخی

تخت جمشید در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، در جریان لشکرکشی اسکندر مقدونی، دچار آتش‌سوزی و ویرانی شد. با وجود آسیب‌های گسترده و گذشت قرن‌ها، بخش‌هایی از این مجموعه باقی ماند و بعدها به یکی از مهم‌ترین منابع مطالعه تاریخ ایران باستان تبدیل شد.

بقایای معماری، نقش‌برجسته‌ها و لوح‌های گلی کشف‌شده در این محوطه، اطلاعات ارزشمندی درباره ساخت‌وساز، فعالیت‌های اداری و اقتصادی و سازمان‌دهی نیروی کار در دوره هخامنشی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

حفاظت از تخت جمشید؛ ضرورتی فراتر از یک مناسبت

کارشناسان میراث فرهنگی برای حفاظت از محوطه‌های تاریخی سنگی با چالش‌هایی همچون فرسایش طبیعی، تغییرات دما، رطوبت، بارندگی، آلودگی و آسیب‌های ناشی از رفتار نامناسب بازدیدکنندگان روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، پایش مستمر وضعیت آثار، مستندسازی علمی، مرمت اصولی و مدیریت بازدیدکنندگان از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ اصالت این مجموعه به شمار می‌روند.

ثبت جهانی تخت جمشید نیز به معنای پایان مسئولیت حفاظت نیست؛ بلکه ضرورت برنامه‌ریزی مستمر و همکاری میان نهادهای مسئول، متخصصان و جامعه محلی را برجسته می‌کند.

تخت جمشید یکی از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های گردشگری فرهنگی ایران است و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی تاریخ کشور و تقویت اقتصاد گردشگری استان فارس دارد.

با این حال، توسعه گردشگری در این محوطه باید با ضوابط حفاظتی هماهنگ باشد. آموزش بازدیدکنندگان، معرفی علمی آثار، رعایت مسیرهای تعیین‌شده و جلوگیری از تماس با بخش‌های آسیب‌پذیر می‌تواند به ایجاد تعادل میان رونق گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی کمک کند.

انتشار آمار رسمی بازدیدکنندگان، گزارش‌های مرمتی و اطلاعات مربوط به وضعیت حفاظتی مجموعه نیز می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد مدیریتی و افزایش آگاهی عمومی را فراهم کند.

سالروز ثبت جهانی تخت جمشید فرصتی برای توجه دوباره به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه و بررسی اقداماتی است که برای حفاظت از آن انجام می‌شود.

از پارسه تا تخت جمشید؛ روایت شکل‌گیری یک نام تاریخی

صدها سال پس از حمله اسکندر مقدونی و تحولات دوران پس از آن، زمانی که خاطره شاهان هخامنشی به‌تدریج در گذر تاریخ کم‌رنگ شده بود، ویرانه‌های پارسه همچنان در برابر دیدگان مردمی قرار داشت که از نزدیکی آن عبور می‌کردند. آنان نقش‌برجسته‌هایی را می‌دیدند که در آن، گروهی از مردان تختی شاهانه را بر دوش گرفته بودند؛ اما چون قادر به خواندن کتیبه‌های خط میخی نبودند، این تصاویر را با روایت‌های اسطوره‌ای و داستان‌های شاهنامه فردوسی پیوند می‌دادند.

به‌تدریج این تصور شکل گرفت که بنای باشکوه باقی‌مانده، همان تخت جمشید، پادشاه اسطوره‌ای ایران، است؛ برداشتی که در نام‌گذاری این محوطه به «تخت جمشید» نقش داشت. با پیشرفت پژوهش‌های باستان‌شناسی و رمزگشایی از کتیبه‌های خط میخی، مشخص شد که نام تاریخی این مجموعه در منابع هخامنشی «پارسه» بوده است؛ نامی که پیوند این اثر را با تمدن و تاریخ ایران باستان آشکارتر می‌کند.

تخت جمشید پس از گذشت بیش از ۲۵ قرن همچنان روایتگر بخشی از تاریخ ایران است؛ میراثی که اهمیت آن تنها در شکوه گذشته خلاصه نمی‌شود، بلکه به نقشی که در شناخت تاریخ و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده دارد نیز وابسته است.

بیش از ۲۵ قرن پیش، در دشت مرودشت و در دامنه کوه رحمت، بنایی شکل گرفت که امروز یکی از برجسته‌ترین نمادهای تمدن ایران باستان به شمار می‌رود؛ تخت جمشید، یادگار باشکوه شاهنشاهی هخامنشی که جلوه‌هایی از هنر، معماری، مدیریت و سازمان اداری ایرانیان در روزگار باستان را در خود جای داده است.

شاهنشاهی هخامنشی که حدود ۲۳۰ سال دوام داشت، در دوره فرمانروایی خود دستاوردهای چشمگیری در زمینه اداره سرزمین‌های گسترده، ایجاد راه‌های ارتباطی، سامان‌دهی نظام اداری و گسترش مبادلات تجاری به دست آورد. همین ویژگی‌ها سبب شده است برخی پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ، تخت جمشید را نمادی از همکاری میان اقوام و فرهنگ‌های گوناگون بدانند؛ هرچند تعبیر «نخستین سازمان ملل جهان» بیشتر یک تشبیه امروزی است تا عنوانی تاریخی.

ساخت مجموعه تخت جمشید در حدود سال ۵۱۸ پیش از میلاد، به فرمان داریوش اول آغاز شد و در دوران پادشاهان بعدی هخامنشی ادامه یافت. این مجموعه طی چندین دهه توسعه پیدا کرد و بخش‌های مختلف آن، از کاخ آپادانا و دروازه ملل تا پلکان‌های تشریفاتی و نقش‌برجسته‌های سنگی، نمایانگر مهارت معماران، سنگ‌تراشان و هنرمندان آن دوران است.

در کنار شکوه معماری، دستاوردهای اداری هخامنشیان نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. ایجاد راه‌های ارتباطی گسترده، از جمله شاهراه شاهی، امکان جابه‌جایی سریع‌تر پیام‌ها، مأموران و کالاها را در قلمرو پهناور این حکومت فراهم می‌کرد و در توسعه تجارت و ارتباط میان مناطق مختلف نقش داشت.

از دیگر شواهد ارزشمند این دوره، هزاران لوح گلی کشف‌شده در محوطه تخت جمشید است که اطلاعاتی درباره مدیریت منابع، جابه‌جایی کالاها، پرداخت جیره و سازمان‌دهی نیروی کار ارائه می‌کنند. این اسناد نشان می‌دهند که نظام اداری هخامنشی از سازوکارهای ثبت و نظارت برخوردار بوده است. برخی از این شیوه‌های ثبت اطلاعات را می‌توان از نظر کارکرد با مفاهیم امروزی مدیریت مالی و اداری مقایسه کرد؛ البته نباید آن‌ها را دقیقاً معادل نظام‌های مدرن حسابداری، بیمه یا مرخصی زایمان دانست.

امروز تخت جمشید، واقع در استان فارس و در نزدیکی مرودشت، فراتر از مجموعه‌ای از کاخ‌های باستانی است؛ محوطه‌ای که شواهد تاریخی آن، امکان مطالعه یکی از مهم‌ترین تمدن‌های جهان باستان را فراهم می‌کند. این اثر در سال ۱۹۷۹ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شد.

حفظ این مجموعه، نیازمند پژوهش مستمر، مدیریت علمی، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت عمومی است؛ مسئولیتی که از مرز یک مناسبت تقویمی فراتر می‌رود و به آینده میراث فرهنگی کشور پیوند می‌خورد.

تخت جمشید امروز نه‌تنها یادگار تمدن هخامنشی، بلکه نمادی از ضرورت پاسداری از میراث تاریخی ایران برای نسل‌های آینده است.