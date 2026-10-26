دمای هوا در برخی نقاط خراسان رضوی به کمتر از صفر درجه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات هواشناسی خراسان رضوی در نواحی مستعد توام با رعدوبرق و در نواحی سردسیر و کوهستانی استان بارش باران و برف پیش‌بینی شده است و بیشترین حجم بارش در شمال غرب استان خواهد بود.

همزمان با فعالیت این سامانه جوی، افزایش سرعت وزش باد با احتمال گردوخا در سطح استان، به‌ویژه در نواحی شرقی و جنوبی، دور از انتظار نیست.

ماندگاری هوای سرد در سطح استان ادامه خواهد داشت و در نواحی سردسیر و کوهستانی، دمای حداقل شبانه به کمتر از صفر درجه سلسیوس می‌رسد.

در ۲۴ ساعت گذشته، دمای هوای مشهد بین ۶ تا ۲۲ درجه سلسیوس در نوسان بوده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، حداکثر دمای هوای مشهد در روز جاری به ۲۱ درجه و حداقل دمای امشب به ۷ درجه سلسیوس خواهد رسید.