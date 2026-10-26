  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

صحبت های سعید اسماعیلی پس از شکست شاگرد بنا و صعود به فینال

صحبت های سعید اسماعیلی پس از شکست شاگرد بنا و صعود به فینال

سعید اسماعیلی پس از پیروزی مقابل حسرت جعفروف و صعود به فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، با اشاره به ۱۰ ماه حضور در اردو گفت: امیدوارم مزد زحمات شبانه‌روزی خود را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی پس از پیروزی مقابل حسرت جعفروف و صعود به فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: خدا را شکر امروز چهار کشتی گرفتم و توانستم مقابل حسرت جعفروف یکی از مطرح‌ترین کشتی‌گیران جهان که مدال المپیک و جهانی دارد، به پیروزی برسم. با برنامه‌ریزی‌هایی که به همراه کادر فنی انجام دادیم، خدا را شکر توانستم سربلند از این مبارزه بیرون بیایم.

اسماعیلی در واکنش به صحبت‌های حمید سوریان که گفته بود سعید اسماعیلی همه جا تشک کشتی می‌گیرد گفت: دبیر و لالوویچ همواره کنار ما هستند و دوست دارند کشتی آزاد و فرنگی ایران قهرمان شوند. حمید سوریان از نوابغ کشتی فرنگی ایران است و هفت مدال طلای جهان و المپیک را در کارنامه دارد. مردم هم همیشه به ما لطف دارند و امیدوارم بتوانیم با کسب مدال، دل آن‌ها را شاد کنیم.

دارنده مدال طلای المپیک گفت: دبیر همیشه در مسابقات جهانی و المپیک همراه ماست و برای کشتی‌گیران زحمت زیادی کشیده است. امیدوارم که کشتی آزاد و فرنگی امسال بهترین نتیجه را بگیرد تا دل همه شاد شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ ماه است که در اردو حضور داریم و امسال تمرینات را زودتر آغاز کردیم. شبانه‌روز زحمت می‌کشیم و امیدوارم بتوانیم مزد این تلاش‌ها را بگیریم.

کد مطلب 6990601
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها