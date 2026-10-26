صحبت های سعید اسماعیلی پس از شکست شاگرد بنا و صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی پس از پیروزی مقابل حسرت جعفروف و صعود به فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: خدا را شکر امروز چهار کشتی گرفتم و توانستم مقابل حسرت جعفروف یکی از مطرح‌ترین کشتی‌گیران جهان که مدال المپیک و جهانی دارد، به پیروزی برسم. با برنامه‌ریزی‌هایی که به همراه کادر فنی انجام دادیم، خدا را شکر توانستم سربلند از این مبارزه بیرون بیایم.

اسماعیلی در واکنش به صحبت‌های حمید سوریان که گفته بود سعید اسماعیلی همه جا تشک کشتی می‌گیرد گفت: دبیر و لالوویچ همواره کنار ما هستند و دوست دارند کشتی آزاد و فرنگی ایران قهرمان شوند. حمید سوریان از نوابغ کشتی فرنگی ایران است و هفت مدال طلای جهان و المپیک را در کارنامه دارد. مردم هم همیشه به ما لطف دارند و امیدوارم بتوانیم با کسب مدال، دل آن‌ها را شاد کنیم.

دارنده مدال طلای المپیک گفت: دبیر همیشه در مسابقات جهانی و المپیک همراه ماست و برای کشتی‌گیران زحمت زیادی کشیده است. امیدوارم که کشتی آزاد و فرنگی امسال بهترین نتیجه را بگیرد تا دل همه شاد شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ ماه است که در اردو حضور داریم و امسال تمرینات را زودتر آغاز کردیم. شبانه‌روز زحمت می‌کشیم و امیدوارم بتوانیم مزد این تلاش‌ها را بگیریم.