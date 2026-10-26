پرونده ویژه سردار سپهبد شهید محمد پاکپور در نودمین شماره «سرو»

به گزارش خبرگزاری مهر، نودمین شماره ماهنامه تخصصی «سرو» در آبان‌ماه ۱۴۰۵ منتشر شد. این شماره از نشریه در سال نهم انتشار خود، مجموعه‌ای از روایت‌ها، یادداشت‌ها و مطالب تحلیلی و تاریخی درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را در بر می‌گیرد.

محور اصلی شماره ۹۰ «سرو»، پرونده ویژه سردار شهید سپهبد محمد پاکپور است. در بخش «راویان»، یادداشت شفاهی سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، با عنوان «سرداری که در میدان رزم، مردم را می‌دید» به بررسی شخصیت و سیره مدیریتی این فرمانده شهید می‌پردازد. همچنین مجموعه‌ای از روایت‌های زندگی و مجاهدت‌های شهید پاکپور، از جمله خاطرات رضا داداشی، محافظ ارشد وی، منتشر شده است.

در بخش «راهیان»، موضوعاتی از جمله مؤلفه‌های فرهنگی در منظومه فکری رهبر شهید، بازدارندگی نامتقارن یمن در باب‌المندب، جنگ ترکیبی و شناختی و توانمندی‌های فضایی ایران در شرایط تحریم بررسی شده‌اند. مقاله «صعود ایران؛ یک قدرت فضایی در سایه تحریم‌ها» نوشته برایان هاروی و ترجمه فرهاد توکلی، از مطالب این بخش است.

بخش «یادمان» به موضوعاتی همچون نقش زنان در دفاع مقدس، ظرفیت فرهنگی یادمان‌های شهدای گمنام و کارنامه چهل‌وششمین هفته دفاع مقدس اختصاص دارد. در همین بخش، یادداشت علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با عنوان «یادمان‌های شهدای گمنام؛ کانون‌های زنده فرهنگ ایثار و مقاومت» منتشر شده است.

در بخش «پرسمان» نیز مطالبی درباره آزادسازی سوسنگرد و نقش رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای در این رویداد، بررسی دشمنی‌های آمریکا با ایران، تحولات مناطق اشغالی در دوران دفاع مقدس و نقش کارکنان تلمبه‌خانه در شرایط جنگی ارائه شده است.

سرمقاله این شماره با عنوان «ایران؛ همگرایی در هنگامه تهدید»، به قلم ساسان والی‌زاده، سردبیر ماهنامه، به موضوع همبستگی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادها در مواجهه با تهدیدهای خارجی می‌پردازد.

ماهنامه «سرو» به صاحب‌امتیازی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نشریه‌ای تخصصی در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت است که با انتشار مطالب تاریخی، فرهنگی و تحلیلی، موضوعات مرتبط با این حوزه‌ها را دنبال می‌کند.