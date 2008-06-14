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۲۵ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تاثیر فعالیتهای فرهنگی اعضای هیئت علمی در ارتقاء

تاثیر فعالیتهای فرهنگی اعضای هیئت علمی در ارتقاء

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از ارائه پیشنهاد اختصاص 10 امتیاز در ارتقاء سالیانه اعضای هیئت علمی علوم پزشکی برای فعالیتهای فرهنگی اساتید خبر داد.

دکتر احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نقش موثر اساتید و به منظور ایجاد انگیزه فعالیت فرهنگی برای اعضای هیئت علمی، پیشنهاد شده است که 10 امتیاز برای فعالیت فرهنگی در ارتقاء سالیانه اساتید اختصاص یابد.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: معاونین دانشجویی و امور فرهنگی همچنین در آخرین نشست خود بر محقق شدن کلیه اعتبارات دانشجویی و فعال کردن بیش از پیش حوزه فعالیت های فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کردند.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد کارنامه فرهنگی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی نیز به حوزه معاونت دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت ارائه شده و اکنون در حال برنامه ریزی برای این منظور هستیم.

جوانمرد با اشاره به لزوم رفع نواقص آئین نامه های موجود در حوزه امور دانشجویی و فرهنگی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است که آئین نامه های مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی از جمله آئین نامه کار دانشجویی و نشریات دانشجویی اصلاح شوند.

وی از تأکید بر افزایش اعتبارات حفظ و نگهداری منابع فیزیکی حوزه امور دانشجویی خبر داد و گفت: این منابع فیزیکی خوابگاه، سالن ورزشی، سلف سرویس و مساجد را شامل می شود.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: بهبود چارت تشکیلاتی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از جمله خواسته های معاونین دانشجویی دانشگاه ها بود تا با بهبود چارت وزارتخانه، زمینه برای ایجاد تشکیلات درون دانشگاهی بهتر فراهم شود.

کد مطلب 699061

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