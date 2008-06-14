تاثیر فعالیتهای فرهنگی اعضای هیئت علمی در ارتقاء

دکتر احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نقش موثر اساتید و به منظور ایجاد انگیزه فعالیت فرهنگی برای اعضای هیئت علمی، پیشنهاد شده است که 10 امتیاز برای فعالیت فرهنگی در ارتقاء سالیانه اساتید اختصاص یابد.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: معاونین دانشجویی و امور فرهنگی همچنین در آخرین نشست خود بر محقق شدن کلیه اعتبارات دانشجویی و فعال کردن بیش از پیش حوزه فعالیت های فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کردند.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد کارنامه فرهنگی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی نیز به حوزه معاونت دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت ارائه شده و اکنون در حال برنامه ریزی برای این منظور هستیم.

جوانمرد با اشاره به لزوم رفع نواقص آئین نامه های موجود در حوزه امور دانشجویی و فرهنگی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است که آئین نامه های مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی از جمله آئین نامه کار دانشجویی و نشریات دانشجویی اصلاح شوند.

وی از تأکید بر افزایش اعتبارات حفظ و نگهداری منابع فیزیکی حوزه امور دانشجویی خبر داد و گفت: این منابع فیزیکی خوابگاه، سالن ورزشی، سلف سرویس و مساجد را شامل می شود.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: بهبود چارت تشکیلاتی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از جمله خواسته های معاونین دانشجویی دانشگاه ها بود تا با بهبود چارت وزارتخانه، زمینه برای ایجاد تشکیلات درون دانشگاهی بهتر فراهم شود.