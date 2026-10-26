جنبلاط: انتخاب مسیر «روبیو» اشتباه بود؛ به سمت خودکشی می رویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید جنبلاط، رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان، با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در حال عقب‌نشینی از منطقه‌ هستند و اسرائیلی ها می‌خواهند این خلاء را پر کنند، گفت: ما مرتکب خطا شدیم که مسیر اسلام‌آباد را انتخاب نکردیم و به جای آن مسیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، را برگزیدیم چرا که این مسیر ما را به هیچ جایی نخواهد رساند.

وی افزود: باور ندارم مذاکرات کنونی لبنان و اسرائیل تا زمانی که اسرائیل جنوب کشور را در اشغال دارد به نتیجه‌ای برسد.من البته نمی‌گویم دولت شکست خورده، تلاش خود را کرده است، اما این تصور که آمریکایی‌ها می‌توانند برای عقب‌نشینی به اسرائیل فشار بیاورند، یک توهم کامل است.

جنبلاط افزود: اسرائیل در تلاش است آثار و خاطرات جنوب را محو کند و گویی که در حال زمینه‌سازی برای احداث شهرک‌های صهیونیست ‌نشین در بخشی از آن است.

وی ضمن تاکید بر گفتگوی داخلی و گفتگو با حزب الله لبنان گفت: اگر موضع‌گیری‌های سخت‌گیرانه در پرونده حزب‌الله به جنگ داخلی منجر شود، هرگز آن را نخواهم پذیرفت چرا که نمی‌توان جامعه و طیف شیعی را حذف کرد یا به آنها گفت بروید؛ آنها بخشی از پیکره لبنان هستند.

رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان خواستار ارتباط و گفتگو با ایران شد و گفت: گفتگو می‌تواند به کاهش سطح تنش بحران کمک کند.

جنبلاط با رد هرگونه طرحی برای ایجاد «کانتون‌ها» (مناطق خود مختار) و تجزیه کشور لبنان افزود: ما باید با هم زندگی کنیم، جدایی میان مسیحیان و مسلمانان امکان‌پذیر نیست. سیاست گذشته، حال و آینده اسرائیل بر محو هویت ملی فلسطین از غزه تا کرانه باختری و توسعه‌طلبی در سوریه و لبنان استوار است و برای آنها مهم نیست چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود، چرا که چیزی تغییر نخواهد کرد.

جنبلاط در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دروزیان سوریه زمانی که تصمیم می‌گیرند به ابزاری در دست اسرائیل تبدیل شوند، مسیر اشتباهی را می‌پیمایند. اگر ما دروزیان به حرکتهای گسترده همبستگی ملی و ملی‌گرایی عربی نپیوندیم، به سمت انتحار و خودکشی پیش می‌رویم.

وی با اشاره به اینکه دروزیان در اراضی اشغالی تصمیم‌گیرنده نیستند، تاکید کرد که سرنوشت دروزی ها در داخل اراضی اشغالی و سوریه از سوی کابینه رژیم صهیونیستی تعیین می شود.