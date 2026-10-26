استقبال جنبش حماس از نشست چهارجانبه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ «باسم نعیم» عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس، از نشستی که قرار است امروز با حضور مقاماتی از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در تهران برگزار شود، استقبال کرد.

بر اساس این گزارش،‌ باسم نعیم نشست چهارجانبه تهران با مشارکت مسئولان سعودی، پاکستانی و ترکیه ای را گامی مهم در زمانی حساس است که می تواند در کاهش تنش و حفظ جان مردم و تقویت امنیت منطقه مؤثر باشد.

این عضو ارشد حماس افزود: همه امیدها به موفقیت این نشست در ایجاد (ساز و کار) امنیتی منطقه ای توسط کشورهای منطقه است، آن هم بدور از تلاش قدرت های خارجی برای بازآرایی منطقه به شکلی که در راستای منافعشان باشد و عمر رژیم صهیونیستی در فلسطین را طولانی کند.

باسم نعیم خاطرنشان کرد: مرحله فعلی نیازمند تحرکات جدی در منطقه برای مهار تنش ها و جلوگیری از گسترش دایره درگیری است، به گونه ای که زمینه ساز کنار گذاشتن اختلافات و تقویت ثبات، به جای تداوم مداخله های خارجی باشد که تنش های موجود در منطقه را پیچیده تر می کند.

در خبری دیگر، در پی انتشار خبرهایی درباره برگزاری نشست تهران، قیمت نفت خام برنت به ۱۱۴ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با اشاره به سفر هفته گذشته فرمانده ارتش پاکستان به جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سردار سرلشکر رضایی، پیشنهاد سفر مقام‌های عالی‌رتبه سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران و برگزاری نشست مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

وی در ادامه درباره سطح مقام‌های شرکت‌کننده در این نشست گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، امیر خالد، وزیر دفاع عربستان سعودی، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، در این نشست حضور خواهند یافت.