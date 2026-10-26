به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مدیریت شهری با شهروندان اظهار کرد: در روزهای اخیر مراجعاتی از سوی مردم درباره برخی پروژه‌های عمرانی و تغییرات اعمال‌شده در معابر شهری صورت گرفته که نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی پیش از اجرای طرح‌ها باید با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.



وی افزود: اجرای پروژه‌های شهری با هدف بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام می‌شود، اما آگاهی نداشتن مردم از جزئیات طرح‌ها و دلایل اعمال تغییرات می‌تواند موجب شکل‌گیری ابهام و بروز انتقادهایی درباره نحوه اجرای آن‌ها شود.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی طرحی در این شورا برای ساماندهی اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های اصلاح هندسی معابر بیان کرد: بر اساس این طرح، شهرداری موظف می‌شود پیش از آغاز عملیات اجرایی، وضعیت موجود معبر، مشکلات و نارسایی‌های آن، اهداف مورد نظر از اجرای تغییرات و مزایای طرح جدید را برای شهروندان تبیین کند.



دهناد ادامه داد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و ارائه توضیحات روشن درباره ضرورت اجرای پروژه‌ها می‌تواند زمینه همراهی بیشتر مردم را فراهم کند و از شکل‌گیری ابهام درباره تصمیم‌های مدیریت شهری بکاهد.



مردم باید پیش از اجرای طرح‌ها در جریان تغییرات قرار بگیرند



وی با اشاره به برخی مراجعات مردمی درباره پروژه‌های محور زنگارکی و خیابان شهید لاریجانی، معروف به خیابان رسالت سابق، گفت: در پی اجرای این طرح‌ها، شهروندان پرسش‌ها و انتقادهایی را درباره نحوه تغییرات و پیامدهای آن مطرح کرده‌اند که ضرورت توجه به اطلاع‌رسانی عمومی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.



عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: مدیریت شهری در شرایط محدودیت‌های مالی تلاش می‌کند منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف را تأمین کند و طرح‌هایی را به مرحله اجرا برساند که در نهایت به بهبود وضعیت شهر و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.



دهناد با اشاره به طرح احداث پارکینگ در محور زنگارکی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این محدوده، استفاده از فضای زیر حیاط مدرسه آیت‌الله مدنی به‌منظور احداث پارکینگ زیرسطحی پیش‌بینی شده بود که این موضوع در قالب همکاری شهرداری با سازمان نوسازی مدارس دنبال می‌شد.



وی خاطرنشان کرد: اجرای این بخش از طرح با موافقت آموزش‌وپرورش همراه نشده و به همین دلیل، موضوع احداث پارکینگ با مانع مواجه شده است، در حالی که نیاز این محدوده به فضای پارک خودرو از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی شهروندان به شمار می‌رود.



تأمین پارکینگ در محور زنگارکی باید پیگیری شود



دهناد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل گفت: لازم است هماهنگی میان شهرداری، استانداری، آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی مدارس با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه دستیابی به راهکاری برای حل مشکل فراهم شود.



وی افزود: مدیران منطقه نیز در این زمینه با نمایندگان اهالی جلساتی برگزار کرده‌اند و پیگیری‌های لازم برای بررسی موضوع در حال انجام است تا امکان رفع مانع موجود و پاسخ‌گویی به مطالبه شهروندان فراهم شود.



عضو شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی پاکبانان شهرداری اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، پزشکی قانونی، اورژانس و پلیس راهور، آماری درباره جان‌باختن سه پاکبان در حوادث رانندگی طی دو ماه مطرح شد که ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی نیروهای خدمات شهری را نشان می‌دهد.



دهناد با بیان اینکه این آمار برای وی نیز قابل تأمل بوده است، اظهار کرد: پس از مطرح شدن این موضوع، درخواست شد مستندات مربوط به حوادث برای بررسی بیشتر ارائه شود که در یکی از گزارش‌های تصادف، به فعالیت پاکبان بدون تجهیزات ایمنی مناسب و لباس شبرنگ اشاره شده بود.



وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، خودروی سواری در این حادثه با سرعت حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در ساعت هفت شب با پاکبان برخورد کرده بود و فقدان علائم ایمنی، لباس شبرنگ و چراغ ال‌ای‌دی در گزارش به‌عنوان یکی از موارد قابل توجه ثبت شده بود.



ایمنی پاکبانان باید در قراردادهای شهرداری جدی گرفته شود



عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری تصریح کرد: پیمانکارانی که با شهرداری در حوزه خدمات شهری همکاری می‌کنند، ملزم به رعایت الزامات ایمنی از جمله تأمین لباس‌های شبرنگ و تجهیزات هشداردهنده برای پاکبانان هستند و باید اجرای این تعهدات با دقت بیشتری بررسی شود.



دهناد افزود: تکرار حوادث منجر به فوت پاکبانان در فاصله زمانی کوتاه، لزوم ورود جدی‌تر دستگاه‌های مسئول و بررسی عملکرد پیمانکاران را نشان می‌دهد و لازم است رعایت الزامات ایمنی در روند فعالیت نیروهای خدمات شهری مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که اجرای پروژه‌های عمرانی و اصلاح هندسی معابر به برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی دقیق نیاز دارد، حفاظت از جان نیروهایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز برای ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می‌کنند نیز باید با جدیت دنبال شود.



دهناد در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری هم‌زمان مطالبات شهروندان در حوزه زیرساخت‌های شهری و ایمنی نیروهای خدماتی بیان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف درباره طرح‌های شهری، رفع موانع اجرای پروژه‌های مورد نیاز مردم و نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی از جمله موضوعاتی است که باید در روند فعالیت مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.