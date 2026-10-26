افزایش مراجعه بیماران با علائم عفونی به بیمارستان های مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف توانایی‌ثانی، اظهار کرد: طی یکی دو هفته اخیر، افزایش مراجعه بیماران با علائم عفونی به بیمارستان‌های مختلف شهر مشهد، از جمله بیمارستان امام رضا (ع)، مشاهده شده و این روند در سایر مراکز درمانی نیز وجود داشته است.

عضو هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: به‌طور متوسط، از هر ۱۰ بیمار مراجعه‌کننده با علائم تنفسی به اورژانس‌ها، ۹ نفر به‌صورت سرپایی درمان شده و یک نفر نیاز به بستری داشته است. موارد بستری نیز عمدتاً دارای سابقه ابتلا به کرونا بوده‌اند و در میان بیماران، افرادی نیز وجود داشته‌اند که واکسیناسیون خود را انجام نداده یا واکسیناسیون ناقص داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن علائم تنفسی گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی برنامه واکسیناسیون گسترده‌ای مشابه دوره کرونا اجرا نمی‌شود، مردم باید علائمی مانند سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آبریزش بینی، تب و لرز و سردرد را جدی گرفته و احتمال عفونت ویروسی را در نظر داشته باشند.

توانایی‌ثانی ادامه داد: شست‌وشوی صحیح و مکرر دست‌ها و رعایت بهداشت دهان و گلو، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی مؤثر باشد. همچنین افراد دارای علائم باید تا زمان برطرف شدن کامل علائم در منزل بمانند و در صورت ضرورت خروج از خانه، از ماسک استفاده کنند.

عضو هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ضرورت پرهیز از تماس نزدیک با دیگران در دوره بیماری تأکید کرد و گفت: افراد دارای علائم تنفسی باید از دست دادن، روبوسی و استفاده از ظروف و لیوان مشترک خودداری کنند تا احتمال انتقال بیماری به اطرافیان کاهش یابد.