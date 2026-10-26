به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دریافت آثار پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد با هدف شناسایی و حمایت از آثاری منتشر شد که سینما، علم، آموزش و تربیت را به تجربه‌ای خلاقانه و اثرگذار برای مخاطب پیوند می‌دهند. فیلم‌سازان، معلمان و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را با موضوعات علمی، آموزشی، تربیتی و فرهنگی تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در وبگاه جشنواره ثبت و بارگذاری نمایند.

در این دوره از جشنواره، آثار فیلم‌سازان داخلی و خارجی با تأکید بر برخورداری از برجستگی‌های هنری و سینمایی، جذابیت‌های بصری و روایی، توانایی برانگیختن اندیشه، کنجکاوی و روحیه پرسشگری و نیز ایجاد اشتیاق به کشف و شناخت خویش و جهان پیرامون، به رقابت خواهند پرداخت.

در این دوره از جشنواره، کیفیت زبان سینمایی، روایت‌پردازی قدرتمند، نگاه تازه، شخصیت‌پردازی، خلاقیت، تناسب فرم و محتوا، ارزش‌های هنری و فنی و همچنین ظرفیت آثار در ایجاد پرسش و اثرگذاری علمی، آموزشی، فرهنگی و تربیتی، از جمله معیارهای مورد توجه در ارزیابی آثار ارسالی خواهند بود.

بخش‌های جشنواره

پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در سه بخش «بین‌الملل»، «معلمان فیلم‌ساز» و «دانش‌آموزان فیلم‌ساز» برگزار خواهد شد.

در بخش بین‌الملل، فیلم‌سازان داخلی و خارجی می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم‌های داستانی کوتاه و بلند، مستند کوتاه و بلند، پویانمایی و فیلم‌نامه به جشنواره ارسال کنند. موضوع آثار در این بخش آزاد است، مشروط بر آنکه از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، تربیتی و فرهنگی برخوردار باشند.

بخش معلمان فیلم‌ساز به آثاری اختصاص دارد که توسط معلمان و مربیان تولید شده و از تجربه‌های زیسته آنان در محیط مدرسه و حوزه‌های آموزش و تربیت بهره گرفته باشند.

در بخش دانش‌آموزان فیلم‌ساز نیز دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را با موضوع آزاد و با تأکید بر خلاقیت، نگاه تازه، تجربه‌گرایی و توانایی روایت جهان از منظر نسل خود به جشنواره ارائه کنند.

موضوعات جشنواره

موضوعات پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد عبارت‌اند از:

هویت ملی، وحدت و اقتدار: روایت دفاع، همبستگی ملی، مقاومت، ایثار و شهادت در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم.

مدرسه؛ زیست‌بوم آموزش (مدرسه، خانواده و جامعه): بازنمایی معلم، دانش‌آموز، مدرسه، روابط و مناسبات تربیتی، فرهنگی و اجتماعی، دوستی، هویت، علم و فناوری و موضوعات مرتبط.

مهدویت؛ امید و مسئولیت اجتماعی: آثاری که با زبان سینما، مهدویت و فرهنگ انتظار را در پیوند با زندگی انسان امروز روایت می‌کنند و مفاهیمی همچون امید، عدالت، همدلی، مسئولیت‌پذیری و ساختن آینده‌ای بهتر را در قالب شخصیت، داستان و موقعیت انسانی بازنمایی می‌کنند.

نماز، اخلاق و تربیت: روایت تجربه‌های دینی و معنوی در مدرسه، خانه و جامعه.

ایران زیبای من: بازنمایی جلوه‌هایی از هویت ایرانی و زیبایی، اصالت و پویایی سرزمین ایران؛ از جمله محیط‌زیست، آداب و سنت‌ها، بناها و آثار تاریخی ایران، مشاغل سنتی و امروزی، معادن و ذخایر طبیعی.

مفاخر ایران: معرفی چهره‌های ماندگار علمی، فرهنگی، هنری، نظامی و اجتماعی.

مصرف بهینه انرژی: انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف بهینه منابع انرژی.

علم و فناوری: تعریف و ارائه کاربرد فناوری‌های نوظهور، مانند هوش مصنوعی، و بررسی ظرفیت‌های آن‌ها در تحولات آینده کشور.

آثار آزاد: آثاری که از ظرفیت علمی، آموزشی، تربیتی و فرهنگی برخوردار باشند.

در پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، دو موضوع ویژه «میناب؛ روایت یک مدرسه، روایت یک ایران» و «مهدویت؛ امید و مسئولیت اجتماعی» مورد توجه قرار گرفته‌اند.

میناب؛ روایت یک مدرسه، روایت یک ایران

این بخش یادآور شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه طیبه شجره در میناب در جریان حمله موشکی آمریکا به این مدرسه است. جشنواره در این بخش از آثاری استقبال می‌کند که با بهره‌گیری از زبان سینما، این واقعه و ابعاد انسانی آن را از دریچه زندگی و رؤیاهای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فضای مدرسه روایت کنند و به موضوعاتی همچون فقدان، پیامدهای جنگ بر کودکان، همدلی، صلح و حق کودکان برای زندگی و آموزش بپردازند.

این بخش به آثاری اختصاص دارد که با بهره‌گیری از زبان سینما، مهدویت و فرهنگ انتظار را در پیوند با زندگی انسان امروز روایت کنند و مفاهیمی همچون امید، عدالت، همدلی، مسئولیت‌پذیری و ساختن آینده‌ای بهتر را در قالب شخصیت‌پردازی، داستان و موقعیت‌های انسانی به تصویر بکشند.

قالب آثار و مقررات ارسال

قالب‌های آثار قابل پذیرش در این دوره از جشنواره شامل فیلم داستانی کوتاه و بلند، مستند کوتاه و بلند، پویانمایی و فیلم‌نامه است.

آثار ارسالی باید در قالب فایل ویدئویی MP4 با کدگذاری H.265 بارگذاری شوند و سال تولید آن‌ها مربوط به سه سال اخیر باشد. همچنین، ارائه زیرنویس انگلیسی برای فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه الزامی است و رعایت حقوق مؤلفان، حق نشر (کپی‌رایت) و مالکیت آثار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

جوایز و اکران آثار منتخب

در پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، علاوه بر جوایز اصلی بخش‌های رقابتی، جوایز ویژه موضوعی نیز به آثار شایسته اهدا خواهد شد.

همچنین، آثار منتخب و برگزیده این دوره از جشنواره، پس از پایان برگزاری و بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه، در مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگی و دیگر نقاط کشور به نمایش گذاشته خواهند شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه پنجاه‌وپنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود می‌توانند به وبگاه جشنواره به نشانی https://eff55.roshd.ir مراجعه نمایند.