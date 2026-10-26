به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله مهدوی‌کنی با عنوان «فقیه سیاستمدار» امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی و دانشگاهی در مجتمع حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.

اصغر افتخاری، رئیس دانشگاه امام صادق(ع)، در این کنگره با اشاره به جایگاه علمی، اخلاقی و سیاسی آیت‌الله مهدوی‌کنی اظهار کرد: هرچه جریان انقلاب اسلامی پیش‌تر می‌رود، کمبود شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله مهدوی‌کنی بیشتر احساس می‌شود. همین ارزیابی موجب شد دوازدهمین سالگرد ارتحال ایشان را با عمق و توجه بیشتری طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه آیت‌الله مهدوی‌کنی در میان جریان‌های مختلف سیاسی از جایگاه و احترام ویژه‌ای برخوردار بود، افزود: افرادی که فرصت شناخت ایشان را در عرصه‌های علمی و اجرایی داشتند، شخصیت ایشان را وزین و محترم می‌دانستند. گروه‌های سیاسی مختلف نیز هنگام مواجهه با ایشان، در درک بزرگی شخصیت و جایگاه ایشان اتفاق نظر داشتند.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تأکید رهبر شهید بر جایگاه و وزانت شخصیتی آیت‌الله مهدوی‌کنی تصریح کرد: این جایگاه حاصل مجاهدت‌هایی بود که ایشان در طول زندگی خود انجام دادند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، اخلاق و التزام عملی به آن بود؛ هر اندازه افراد بتوانند رفتار و عملکرد خود را اخلاقی کنند، بر وزانت شخصیتشان افزوده می‌شود.

افتخاری، توسل به اهل‌بیت(ع) را از دیگر ویژگی‌های برجسته آیت‌الله مهدوی‌کنی برشمرد و گفت: ایشان در برخی مراسم مربوط به اهل‌بیت(ع) خود عهده‌دار مسئولیت و تولیت بودند و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق ایشان با معارف و شعائر اهل‌بیت(ع) بود.

وی همچنین با اشاره به مشی اعتدالی آیت‌الله مهدوی‌کنی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خاطرنشان کرد: دوری از افراط و تفریط و برخورداری از نگاه میانه‌روانه موجب شده بود جریان‌های مختلف سیاسی بر فراگیری نگاه ایشان تأکید کنند. مجموعه این ویژگی‌ها و التزام‌ها، شخصیتی وزین و مورد احترام از ایشان ساخته بود.

آیت‌الله مهدوی‌کنی؛ الگویی برای طلاب، مسئولان و دانشگاهیان

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع)، نیز در این کنگره با اشاره به برگزاری برنامه‌های نکوداشت پیشکسوتان حوزوی تهران اظهار کرد: چند سالی است که در مجموعه حوزوی امام رضا(ع)، برنامه‌هایی برای بزرگداشت پیشکسوتان حوزه علمیه تهران برگزار می‌کنیم که هدف اصلی آن، معرفی این شخصیت‌ها به طلاب جوان است؛ اما آیت‌الله مهدوی‌کنی فراتر از این چارچوب قرار دارند و می‌توانند برای طبقات مختلف جامعه، مسئولان، جناح‌های سیاسی و دانشگاهیان الگو باشند.

وی افزود: آرزو داریم طلاب جوان به شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله مهدوی‌کنی تبدیل شوند، هرچند رسیدن به چنین جایگاهی آرزویی بلند است؛ چراکه شخصیت ایشان حاصل تجربه و دستاوردی در مقیاس قرون بود.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) با اشاره به مبارزات انقلابی آیت‌الله مهدوی‌کنی و تحمل زندان و شکنجه در دوران مبارزه گفت: ایشان در دوران زندان برای تحمل شکنجه‌ها، آیات قرآن کریم را با صدای بلند تلاوت می‌کردند. این رفتار، جلوه‌ای از ایمان و استقامت ایشان در مسیر مبارزه بود.

رشاد با اشاره به ابعاد علمی و اجرایی شخصیت آیت‌الله مهدوی‌کنی بیان کرد: ایشان در عین برخورداری از جایگاه علمی برجسته، اندیشمندی صاحب‌نظر و استادی اخلاق بودند و هرگاه ولی فقیه مسئولیتی را بر عهده ایشان می‌گذاشت، آن را می‌پذیرفتند. مسئولیت دستگاه نظامی و انتظامی، وزارت، نخست‌وزیری و ریاست مجلس خبرگان رهبری از جمله مسئولیت‌هایی بود که ایشان در مقاطع مختلف پذیرفتند.

وی ادامه داد: با وجود جایگاه‌های مهم و مسئولیت‌های عالی، آیت‌الله مهدوی‌کنی همچنان روحیه طلبگی خود را حفظ کرده بودند. ایشان حتی در سنین بالا نیز مانند یک طلبه ساده، با طلاب جوان و کم‌سن‌وسال متواضعانه سخن می‌گفتند و فروتنانه رفتار می‌کردند.

جمع میان سیاست، اخلاق و معنویت در شخصیت یک فقیه

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) با تأکید بر جمع میان مسئولیت سیاسی و تربیت اخلاقی در سیره آیت‌الله مهدوی‌کنی اظهار کرد: ایشان در عین فعالیت سیاسی، استاد اخلاق بودند؛ رهبری یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های سیاسی را بر عهده داشتند و در همان حال، با رقبای سیاسی خود نیز می‌نشستند و تعامل می‌کردند.

رشاد با توصیف ابعاد مختلف شخصیت آیت‌الله مهدوی‌کنی گفت: ایشان هم در میدان حضور داشتند و هم در محراب؛ هم اهل معنا بودند و هم اهل سیاست. جمع این ویژگی‌ها در یک شخصیت، از برجستگی‌های مهم ایشان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه آیت‌الله مهدوی‌کنی در نگاه رهبر شهید افزود: مجموعه اوصافی که رهبر شهید در شأن ایشان بیان کردند، به اعتقاد من در توصیف شخصیت‌های دیگر کمتر سابقه داشته است.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) همچنین با اشاره به گستره تأثیرگذاری علمی آیت‌الله مهدوی‌کنی تصریح کرد: در هر جا که حضور پیدا می‌کنیم، می‌توانیم شاگردان و پرورش‌یافتگان علمی ایشان را مشاهده کنیم و این موضوع نشان می‌دهد که ایشان شخصیتی پربار و تأثیرگذار بودند.

وی در پایان، با اشاره به تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) از سوی آیت‌الله مهدوی‌کنی، این مجموعه را نمونه‌ای از میراث علمی و تربیتی ایشان دانست و خاطرنشان کرد: ایشان دانشگاهی تأسیس کردند که بوی حوزه از آن به مشام می‌رسد؛ مجموعه‌ای که پیوند میان دانش دانشگاهی و سنت علمی و تربیتی حوزه را به نمایش می‌گذارد.