به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به روند برگزاری مراسم میزبانی از زائران در ایام سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: این مراسم با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود به‌خوبی برگزار شد و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه است.



وی افزود: بررسی و رصد مستمر روند برگزاری مراسم در سال‌های گذشته موجب شده است نقاط ضعف شناسایی شود و برای رفع بخشی از مشکلات، اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گیرد، هرچند همچنان برخی مسائل به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند پیگیری جدی است.



محرری با اشاره به ضرورت بهبود امکانات مورد نیاز مواکب و محل استقرار زائران در محدوده آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بیان کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای افزایش سطح خدمات، شرایط موجود در این محدوده به‌گونه‌ای است که بخشی از مشکلات زیرساختی همچنان پابرجا مانده و رفع آن‌ها به برنامه‌ریزی دقیق‌تر نیاز دارد.



وی ادامه داد: مسائل مرتبط با فاضلاب و آب از جمله موضوعاتی است که در جریان برگزاری مراسم امسال نیز مورد توجه قرار داشت و هرچند همکاری در حوزه فاضلاب نسبت به گذشته بهبود پیدا کرد، این اقدامات برای حل ریشه‌ای مشکلات کافی نیست و باید برای ساماندهی این بخش، طراحی و راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.



حل مشکلات زیرساختی به برنامه‌ریزی اساسی نیاز دارد



عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک و تأمین فضای پارک خودروها خاطرنشان کرد: موضوع پارکینگ و نحوه مدیریت تردد از جمله محورهایی است که در کنار مسائل مربوط به آب و فاضلاب باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان میزبانی مناسب‌تر از زائران فراهم شود.



محرری با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری در برگزاری این مراسم گفت: بخشی از ظرفیت خدمت‌رسانی به زائران با مشارکت گروه‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی شکل گرفت و این مجموعه‌ها با احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی، فراتر از وظایف معمول خود در کنار عوامل اجرایی حضور پیدا کردند.



وی افزود: در کنار فعالیت مجموعه‌های مردمی، بخش‌های مختلف شهرداری قم نیز برای برگزاری مطلوب مراسم تلاش کردند و نیروهای حوزه حمل‌ونقل، آتش‌نشانی و خدمات شهری در بخش‌های گوناگون به انجام وظایف خود پرداختند.



عضو شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از تلاش کارکنان شهرداری و گروه‌های مردمی تصریح کرد: برگزاری چنین مراسمی مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی است و همکاری مجموعه‌های مسئول و نیروهای داوطلب نقش مهمی در پیشبرد امور و ارائه خدمات به زائران دارد.



تجربه سال‌های گذشته باید مبنای اصلاح نقاط ضعف باشد



محرری همچنین از عملکرد شهردار منطقه هفت قم در پیگیری مسائل مرتبط با مراسم قدردانی کرد و گفت: شهردار این منطقه با دقت و جدیت، روند اجرای برنامه‌ها را دنبال کرد و با رصد مسائل و توجه به مشکلات سال گذشته، برای بهبود شرایط امسال تلاش داشت.



وی با اشاره به تجربه سال گذشته در برگزاری این مراسم اظهار کرد: در آن مقطع، شهردار منطقه هفت به‌تازگی مسئولیت خود را آغاز کرده بود، اما امسال با گذشت یک سال، شناخت دقیق‌تری از نقاط قوت و ضعف به دست آمده بود و بررسی مسائل پیشین و برگزاری جلسات هماهنگی با همکاران، زمینه پیگیری مؤثرتر امور را فراهم کرد.



عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه‌های مردمی خاطرنشان کرد: قدردانی از تلاش تمام عوامل دخیل در برگزاری مراسم، به‌ویژه گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری، ضروری است و در کنار این تلاش‌ها باید رفع مشکلات زیرساختی نیز با جدیت دنبال شود.