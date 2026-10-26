نمایشگاه کتاب مشهد پس از وقفه چندساله در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر خراسان رضوی با اعلام اینکه سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود، اظهار کرد: جلسات کارشناسی و هماهنگی این رویداد در استان آغاز شده و به شهرستان‌ها ابلاغ شده است که ستاد هفته کتاب را به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل دهند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت معرفی تمام حلقه‌های تولید و عرضه کتاب افزود: نویسندگان، ناشران، ویراستاران، تصویرگران، کتاب‌فروشان و فعالان فنی و تبلیغاتی، همگی در تولید و معرفی کتاب نقش دارند و هفته کتاب باید فرصتی برای دیده‌شدن این گروه‌ها و تقویت هم‌افزایی میان آن‌ها باشد.

وی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد نیز اظهار کرد: آخرین نمایشگاه کتاب مشهد در آبان ۱۳۹۸ برگزار شد و پس از شیوع کرونا، این رویداد با وقفه مواجه شد. در سال‌های اخیر، شیوه برگزاری نمایشگاه‌های کتاب مورد بازنگری قرار گرفته و در همین راستا، رایزنی‌هایی با خانه کتاب برای بررسی مدل جدید برگزاری نمایشگاه در مشهد انجام شده است.

امینی ادامه داد: قرار است در جلسه‌ای با حضور نمایندگان استانداری، آستان قدس رضوی، شهرداری و برخی فعالان غیردولتی، ابعاد مختلف برگزاری نمایشگاه و مسائل مرتبط با کمیت و کیفیت آن بررسی شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به انتقاد برخی کتاب‌فروشان از شیوه برگزاری نمایشگاه‌ها در سال‌های گذشته گفت: کتاب‌فروشان در طول سال هزینه‌هایی مانند اجاره، مالیات و حقوق نیروی انسانی را پرداخت می‌کنند و برگزاری نمایشگاه در بازه‌ای کوتاه ممکن است به کاهش فروش آن‌ها منجر شود. از این رو، باید در طراحی شیوه جدید، منافع ناشران، کتاب‌فروشان و خریداران کتاب به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود.

وی همچنین از فعالان انجمن‌های ادبی استان خواست برای ثبت انجمن‌های خود در سامانه خانه کتاب اقدام کنند تا امکان دریافت شناسه حقوقی برای آن‌ها فراهم شود. وی با اشاره به پیشینه انجمن ادبی فردوسی که در سال ۱۳۲۵ به همت زنده‌یاد غلامرضا قدسی پایه‌گذاری و ثبت شد، بر سابقه طولانی فعالیت انجمن‌های ادبی در خراسان تأکید کرد.

امینی در ادامه از امکان معرفی کتاب‌های نویسندگان و ناشران خراسان رضوی برای بررسی در کمیته خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: آثار به همراه یک نسخه از کتاب و اعلام وصول آن می‌توانند از طریق اداره‌کل استان برای بررسی به این کمیته ارسال شوند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اداره‌کل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود یک‌چهارم صادرات محصولات چاپی کشور از خراسان رضوی انجام می‌شود. به گفته وی، محصولات چاپی استان به کشورهایی از جمله افغانستان، عراق و برخی کشورهای آسیای میانه صادر می‌شوند و بخش عمده‌ای از چاپ بیش از دو میلیون نسخه شاهنامه سفارش کشور تاجیکستان در سال گذشته نیز در چاپخانه‌های خراسان رضوی انجام شده است.