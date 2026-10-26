به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: حادثه آتش سوزی در یک رستوران واقع در بلوار علی ابن ابیطالب (ع) بندرعباس به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه ایستگاه‌های آتش‌نشانی شماره ۳ و ۹ به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش و ایمن‌سازی محیط را انجام دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره علت وقوع حادثه، بیان کرد: بررسی‌های انجام شده نشان داد نشت گاز عامل بروز آتش‌سوزی در این رستوران بوده است.

لیاقت با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات گازسوز از شهروندان خواست با بررسی مستمر اتصالات و تجهیزات گازرسانی از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.