بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره سفر بن سلمان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان درباره سفر هیئت عربستانی به تهران بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان به تهران در چارچوب تلاش‌های کشورهای عضو توافق دفاعی مشترک مکه برای کاهش شدت تنش انجام می‌شود. هدف از سفر به تهران تشویق به گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک میان طرف‌های بحران کنونی است.

این وزارتخانه همچنین این سفر را در راستای حمایت از تلاش‌های میانجیگری دانست که توسط قطر و پاکستان انجام می‌شود.

وزارت خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که طرف‌های بحران با نتایج این سفر و تلاش‌های میانجیگرانه، برخوردی مثبت و عمل‌گرایانه داشته باشند.

این وزارتخانه در ادامه بر اهمیت گشودن کانال‌های مذاکراتی برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی در منطقه تاکید کرد.

وزارت خارجه عربستان همچنین نسبت به دستیابی به توافقی که به بحران پایان می‌دهد و امنیت و صلح را در منطقه و جهان محقق می‌کند، ابراز امیدواری کرد.

این وزارتخانه بار دیگر بر نقش محوری کشورهای عضو توافق مکه در برقراری امنیت منطقه و ثبات آن تاکید کرد.