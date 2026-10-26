ارسال ۷۷ اثر به جشنواره تئاتر خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیع ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر خراسان رضوی از ارسال ۷۷ اثر صحنه‌ای به دبیرخانه سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و اظهار کرد: آثار در مرحله بازبینی قرار دارند و انتخاب نهایی بر اساس کیفیت هنری، تخصص اعضای هیئت بازبین و انطباق آثار با موضوعات جشنواره انجام می‌شود.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: امسال بخش نمایش‌های خیابانی برگزار نمی‌شود و بازبینی آثار ثبت‌شده در مشهد انجام شده است. آثار شهرستان‌های تربت‌جام، تربت‌حیدریه، سبزوار، قوچان، تایباد، کاشمر، بردسکن، نیشابور و جوین نیز در فرایند بازبینی قرار دارند.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت سالن‌ها و زمان جشنواره تأکید کرد که همه آثار امکان حضور در مرحله نهایی را ندارند و ملاک انتخاب، کیفیت هنری و نظر تخصصی هیئت بازبین است.

سمیع همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تئاتری شهرستان‌ها و پرهیز از تقسیم‌بندی هنرمندان به خودی و غیرخودی تأکید کرد.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای افزودن بخش نمایش‌های رادیویی به جشنواره امسال نیز خبر داد و گفت: این بخش با هدف شناسایی ظرفیت‌های همکاری میان تئاتر و رادیو و توجه به قالب‌هایی مانند نمایش رادیویی و نمایشنامه‌خوانی در نظر گرفته شده است. فراخوان آن از اول تا پایان آبان منتشر شده و از رسانه‌ها خواسته‌ایم در اطلاع‌رسانی آن همکاری کنند.

وی افزود: پیشنهاد اضافه شدن بخش رسانه به جشنواره نیز مطرح است تا آثار فعالان تخصصی رسانه در حوزه تئاتر، از جمله عکس‌های خبری و رسانه‌ای، مورد توجه قرار گیرد.

سمیع همچنین به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران و نوزدهمین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر اشاره کرد و گفت: فراخوان جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر با موضوع «سرزمین آب» و رویکرد «در ستایش آب» منتشر شده است و هنرمندان رشته‌هایی مانند خوشنویسی، نقاشی، سفالگری و هنرهای سنتی می‌توانند در آن شرکت کنند.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آیین تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان، خواستار توجه جدی رسانه‌ها به ثبت خاطرات و تجربه‌های این چهره‌ها شد و گفت: بسیاری از این هنرمندان ۵۰ تا ۶۰ سال در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت کرده‌اند و روایت‌های آنان بخشی از تاریخ فرهنگی خراسان است که باید برای نسل‌های آینده ثبت و حفظ شود.