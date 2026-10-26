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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

ارسال ۷۷ اثر به جشنواره تئاتر خراسان رضوی

ارسال ۷۷ اثر به جشنواره تئاتر خراسان رضوی

مشهد- معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ارسال ۷۷ اثر صحنه‌ای به دبیرخانه سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیع ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر خراسان رضوی از ارسال ۷۷ اثر صحنه‌ای به دبیرخانه سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و اظهار کرد: آثار در مرحله بازبینی قرار دارند و انتخاب نهایی بر اساس کیفیت هنری، تخصص اعضای هیئت بازبین و انطباق آثار با موضوعات جشنواره انجام می‌شود.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: امسال بخش نمایش‌های خیابانی برگزار نمی‌شود و بازبینی آثار ثبت‌شده در مشهد انجام شده است. آثار شهرستان‌های تربت‌جام، تربت‌حیدریه، سبزوار، قوچان، تایباد، کاشمر، بردسکن، نیشابور و جوین نیز در فرایند بازبینی قرار دارند.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت سالن‌ها و زمان جشنواره تأکید کرد که همه آثار امکان حضور در مرحله نهایی را ندارند و ملاک انتخاب، کیفیت هنری و نظر تخصصی هیئت بازبین است.

سمیع همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تئاتری شهرستان‌ها و پرهیز از تقسیم‌بندی هنرمندان به خودی و غیرخودی تأکید کرد.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای افزودن بخش نمایش‌های رادیویی به جشنواره امسال نیز خبر داد و گفت: این بخش با هدف شناسایی ظرفیت‌های همکاری میان تئاتر و رادیو و توجه به قالب‌هایی مانند نمایش رادیویی و نمایشنامه‌خوانی در نظر گرفته شده است. فراخوان آن از اول تا پایان آبان منتشر شده و از رسانه‌ها خواسته‌ایم در اطلاع‌رسانی آن همکاری کنند.

وی افزود: پیشنهاد اضافه شدن بخش رسانه به جشنواره نیز مطرح است تا آثار فعالان تخصصی رسانه در حوزه تئاتر، از جمله عکس‌های خبری و رسانه‌ای، مورد توجه قرار گیرد.

سمیع همچنین به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران و نوزدهمین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر اشاره کرد و گفت: فراخوان جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر با موضوع «سرزمین آب» و رویکرد «در ستایش آب» منتشر شده است و هنرمندان رشته‌هایی مانند خوشنویسی، نقاشی، سفالگری و هنرهای سنتی می‌توانند در آن شرکت کنند.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آیین تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان، خواستار توجه جدی رسانه‌ها به ثبت خاطرات و تجربه‌های این چهره‌ها شد و گفت: بسیاری از این هنرمندان ۵۰ تا ۶۰ سال در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت کرده‌اند و روایت‌های آنان بخشی از تاریخ فرهنگی خراسان است که باید برای نسل‌های آینده ثبت و حفظ شود.

کد مطلب 6990641

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