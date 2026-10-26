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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

سه مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه

سه مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه

کرمانشاه- انفجار یک منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه سه مصدوم بر جای گذاشت و عملیات آواربرداری در محل حادثه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت ۱۳:۲۱ امروز به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه اعلام شد و ۱۲ آتش‌نشان با چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.

عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6990644

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