سه مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت ۱۳:۲۱ امروز به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه اعلام شد و ۱۲ آتش‌نشان با چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.

عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.