سه مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت ۱۳:۲۱ امروز به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی کرمانشاه اعلام شد و ۱۲ آتشنشان با چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
کرمانشاه- انفجار یک منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه سه مصدوم بر جای گذاشت و عملیات آواربرداری در محل حادثه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه ساعت ۱۳:۲۱ امروز به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی کرمانشاه اعلام شد و ۱۲ آتشنشان با چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما