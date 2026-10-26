به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر خراسان رضوی از ثبت‌نام نزدیک به ۸ هزار نفر در بیستمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت در استان خبر داد و اظهار کرد: آزمون‌های کتبی ۲۸ آبان‌ماه در مشهد و ۲۰ شهر استان برگزار می‌شود و آزمون‌های الکترونیکی و شفاهی حفظ قرآن برای شرکت‌کنندگان زیر ۱۲ سال نیز از اول تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت حدود ۵۸ مؤسسه قرآنی در فرایند ثبت‌نام افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون‌های کتبی مشهد شرکت کنند. ثبت‌نام رشته‌های حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، کارویژه‌ها و رشته‌های معارفی نیز تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

صمدی درباره جوایز این دوره اظهار کرد: برای رشته حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، هزار جایزه یک میلیون تومانی و ۴۰ کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات در نظر گرفته شده است. در رشته‌های معارفی نیز هزار جایزه یک میلیون تومانی به شرکت‌کنندگان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به حمایت مالی از حافظان قرآن کریم گفت: به ازای هر جزء حفظ‌شده، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به کیف پول حافظ در سامانه حمد اختصاص می‌یابد؛ مشروط بر اینکه فرد در آزمون شرکت کند و حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم را به دست آورد. همچنین به ازای هر جزء حفظ‌شده توسط قرآن‌آموزان، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به مؤسسه مربوط اختصاص داده می‌شود.

صمدی همچنین درباره عضویت فعالان قرآنی در صندوق اعتباری هنر توضیح داد که عضویت در این صندوق تابع شاخص‌ها و شرایط مشخصی است و بیمه تنها یکی از تسهیلات قابل استفاده برای اعضای واجد شرایط به شمار می‌رود.

گفتنی است؛ در پایان این نشست از پوستر رویداد «تجلیل از نام‌آوران فرهنگ و هنر استان خراسان رضوی» رونمایی شد. این مراسم قرار است پنجشنبه هفتم آبان در تالار همدم مشهد برگزار شود.