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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

«با بیرق خون‌خواهی ما لشکر زهراییم» شعار مشترک هیئت‌ها در فاطمیه ۱۴۰۵

«با بیرق خون‌خواهی ما لشکر زهراییم» شعار مشترک هیئت‌ها در فاطمیه ۱۴۰۵

قزوین- مسئول هیئت و تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی قزوین، از انتخاب شعار مشترک جامعه محبان اهل‌بیت(ع) و هیئت‌ها برای ایام فاطمیه ۱۴۰۵ خبر داد.

جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اولویت‌سنجی محورهای محتوایی و هم‌اندیشی با جامعه فعالان هیئت، شعار «با بیرق خون‌خواهی ما لشکر زهراییم(س)» به‌عنوان شعار مشترک جامعه محبان اهل‌بیت(ع) و هیئت‌ها در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ انتخاب شد.

وی افزود: از همه هیئت‌ها و مجموعه‌های دینی درخواست می‌شود ضمن حفظ شعار، نشان و استقلال خود، در این حرکت جمعی مشارکت کنند و با نمایش جلوه‌هایی از وحدت و همدلی میان هیأت‌های حسینی، به تقویت این همگرایی کمک کنند.

مسئول هیئت‌ها و تشکل‌های دینی قزوین ادامه داد: هیئت‌ها می‌توانند شعار مشترک فاطمیه را در حاشیه تولیدات محتوایی، تبلیغات و فضاسازی‌های خود درج کنند و در برنامه‌ها و محتوای فرهنگی این ایام مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6990651

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