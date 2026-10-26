جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اولویت‌سنجی محورهای محتوایی و هم‌اندیشی با جامعه فعالان هیئت، شعار «با بیرق خون‌خواهی ما لشکر زهراییم(س)» به‌عنوان شعار مشترک جامعه محبان اهل‌بیت(ع) و هیئت‌ها در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ انتخاب شد.

وی افزود: از همه هیئت‌ها و مجموعه‌های دینی درخواست می‌شود ضمن حفظ شعار، نشان و استقلال خود، در این حرکت جمعی مشارکت کنند و با نمایش جلوه‌هایی از وحدت و همدلی میان هیأت‌های حسینی، به تقویت این همگرایی کمک کنند.

مسئول هیئت‌ها و تشکل‌های دینی قزوین ادامه داد: هیئت‌ها می‌توانند شعار مشترک فاطمیه را در حاشیه تولیدات محتوایی، تبلیغات و فضاسازی‌های خود درج کنند و در برنامه‌ها و محتوای فرهنگی این ایام مورد توجه قرار دهند.