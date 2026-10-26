دریافت 12 MB کد مطلب 6990652 https://mehrnews.com/x3drzp ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ کد مطلب 6990652 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقهای به میزبانی تهران آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان آغاز شد بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان زبان قدرت؛ پیامهای سرلشکر رضایی از میدان تا دیپلماسی برچسبها تهران ترکیه عربستان سعودی پاکستان شورای امنیت محسن رضایی
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