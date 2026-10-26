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کد مطلب 6990652
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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان

آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان

نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای به میزبانی تهران آغاز شد.

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