آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان

نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای به میزبانی تهران آغاز شد.