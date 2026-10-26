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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

تأکید بخشدار ویژه خارگ بر آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانش‌آموزان

تأکید بخشدار ویژه خارگ بر آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانش‌آموزان

خارگ - بخشدار ویژه خارگ بر ضرورت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانش‌آموزان، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توجه به رفاهیات فرهنگیان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خارگ با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: شناسایی و آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانش‌آموزان باید با نگاهی دقیق و برنامه‌محور دنبال شود تا زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت زیرساخت‌های آموزشی افزود: شناسایی کمبودها و نیازهای موجود و برنامه‌ریزی برای بهبود و ارتقای امکانات آموزشی، از جمله اولویت‌هایی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی فرهنگیان را ضروری دانست و تصریح کرد: فرهنگیان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت، نقشی اساسی در آینده جامعه دارند و توجه به مطالبات و رفاهیات آنان می‌تواند در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مؤثر باشد.

حسین‌پور در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مسائل و نیازهای این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 6990653

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