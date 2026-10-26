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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه متوازن استان سمنان

تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه متوازن استان سمنان

سمنان- معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان خواستار تقویت نقش آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه متوازن استان شد و گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان در این حوزه اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه سمنان در سالن اجتماعات این مجموعه خواستار تقویت نقش آفرینی دانشگاه های سمنان در زمینه توسعه متوازن استان با بهره گیری از ظرفیت علمی و نخبگان این مجموعه های علمی و تحقیقاتی شد.

وی با بیان اینکه همکاری موثر بین همه ارگان ها و دانشگاه ها این مهم را به سمت تحقق سوق می دهد افزود: خواستار همکاری‌های موثر میان دانشگاه، استانداری و فرمانداری‌ها هستیم تا مسائل اولویت دار استان تعیین و درباره آنها از ظرفیت های دانشگاهی کمک گرفته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه ارتقای جایگاه دانشگاه سمنان در میان دانشگاه‌های کشور دیگر ضرورتی است که می بایست به آن پرداخت، بیان کرد: برجسته سازی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استان سمنان دیگر راهبردی است که برای رسیدن به آن می بایست تلاش کرد.

آقا براری در ادامه به ضرورت تقویت پیوند بین دانشگاه و صنعت در استان سمنان اشاره کرد و گفت: سمنان یک استان صنعتی و دانشگاهی است که پیوند این دو رکن با یکدیگر می تواند آثار خوبی را برای استان به دنبال داشته باشد.

وی داشتن رویکرد مسئله محوری در دانشگاه‌های استان سمنان را به عنوان یک راهبرد دانست و تاکید کرد: پیوند عمیق بین صنعت، شهرک های صنعتی، واحد های تولیدی، کشاورزی و ... به حل یکی از مسائل استان که توسعه و اشتغال و اقتصاد است، کمک خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم مسعود نصیری زرندی که پس از سیف‌الله سعدالدین مدتی سرپرستی دانشگاه را برعهده داشت به عنوان رئیس دانشگاه سمنان معرفی شد.

کد مطلب 6990669

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