موافقت پارلمان مصر با اعزام نیروی دفاعی به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان مصر با تفویض اختیار به عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور برای اعزام نیروهای پشتیبانی دفاعی به عربستان در صورت درخواست موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، پارلمان مصر با دو سوم آرا به رئیس‌جمهور این کشور اختیار داد تا هماهنگی‌های لازم را با عربستان سعودی برای دفاع و پشتیبانی از این کشور در مقابل حملات یمن اتخاذ کند.

این تصمیم پارلمان مصر در حالی اتخاذ شده است که سامح شکری رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان این کشور گفت: ما با حوثی‌ها (انصارالله) در جنگ نیستیم و قصد نداریم عملیاتی در داخل یمن انجام دهیم.

شکری افزود: موضع مصر به هیچ‌گونه اقدام تهاجمی مربوط نمی‌شود. اظهارات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، در این زمینه روشن است و با سیاست دیپلماتیک مصر و دکترین نیروهای مسلح این کشور همخوانی دارد.

رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان مصر تاکید کرد: مصر با حوثی‌ها یا هیچ طرف دیگری در وضعیت جنگی قرار ندارد و قاهره تلاش می‌کند از وقوع جنگ و اجرای عملیات نظامی جلوگیری کند. مجوزی که مجلس نمایندگان به رئیس جمهور می‌دهد، به دفاع از عربستان و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از این کشور و صیانت از امنیت ملی عربی مربوط می‌شود.

پیش از این، شورای دفاع ملی مصر ضمن اعلام حمایت کامل از عربستان از ارائه تمامی اشکال حمایت لازم و ممکن به ریاض با هدف کمک به این کشور برای دفاع از امنیت و ثبات خود، خبر داده بود.