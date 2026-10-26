به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فینال و رده بندی روز دوم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر امروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

نتایج کشتی‌گیران به شرح زیر است:

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هداتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.هدایتی در فینال مقابل داریوش ویتک از مجارستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و طلایی شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی در فینال مقابل وانکزا از مجارستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و سومین طلای ایران را ضرب کرد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل کسیدیس از سوئد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در این مرحله مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از ارمنستان، کشتکار حذف شد.