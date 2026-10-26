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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

سازمان همکاری اسلامی خواستار اقدامات عملی جامعه جهانی درباره غزه شد

سازمان همکاری اسلامی خواستار اقدامات عملی جامعه جهانی درباره غزه شد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد: زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از سخنان صرف در مورد غزه فراتر رفته و اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل ولد شیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه نهمین کنفرانس میانجیگری استانبول، با اشاره به وخامت وضعیت انسانی در غزه، اظهار داشت: زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی از اظهارات صرف فراتر رفته و اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهد. من فکر می‌کنم نکته خوب این است که در این مورد اجماع جهانی وجود دارد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی سپس تأکید کرد: مقامات فلسطینی و افراد دارای تجربه میانجیگری در محل، نظرات خود را در این کنفرانس به اشتراک گذاشتند. جهان، به ویژه خاورمیانه (غرب آسیا)، در حال حاضر با بحران‌ های متعددی روبرو است.

وی در ادامه تأکید کرد: درگیری‌ ها فقط می‌ توانند در میز مذاکره حل شوند و مسئله فقط حل درگیری نیست، بلکه پیشگیری از آن است. دیپلماسی باید به عنوان ابزاری برای جلوگیری از درگیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. رسیدن به توافق بین طرفین به تنهایی کافی نیست؛ اجرای توافقات باید پیگیری و به ریشه‌های درگیری‌ها رسیدگی شود.

اسماعیل ولد شیخ احمد با تأکید بر اینکه وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است، به سوء تغذیه، مشکلات دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و مشکلات مالی نهادهای امدادی اشاره کرد.

کد مطلب 6990689

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