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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

تشدید نظارت بر نانوایی‌های شاهرود؛ برخورد با متخلفان

تشدید نظارت بر نانوایی‌های شاهرود؛ برخورد با متخلفان

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از طرح تشدید نظارت بر نانوایی‌های شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود از برگزاری گشت مشترک بازرسی از واحدهای خبازی این شهرستان با همکاری تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف راستی‌ آزمایی تسهیلات دریافتی برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، بررسی روند اجرای طرح و اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود یادآور شد: در جریان این گشت مشترک، وضعیت واحدهای خبازی از نظر دریافت تسهیلات اختصاص‌یافته برای دوگانه‌سوز کردن تجهیزات، میزان پیشرفت اجرای طرح و انطباق اقدامات انجام‌شده با اهداف تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

غرب مجنی افزود: گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری دستگاه‌های مسئول، در راستای بررسی وضعیت واحدهای خبازی، پیشگیری از تخلفات احتمالی و اطمینان از اجرای صحیح طرح‌های حمایتی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: غریب مجنی افزود:این گشت مشترک با هدف تشدید نظارت بر تامین نان و صیانت از حقوق مصرف کنندگان،روند عرضه و فعالیت نانوایی ها مورد رصد و پایش قرار گرفت

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین با اشاره به اینکه این بازرسی ها با هدف نظارت مستمر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات، تولید نان با کیفیت و مناسب برای مصرف کنندگان و تامین رضایت مندی مصرف کنندگان صورت گرفت.

کد مطلب 6990691

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