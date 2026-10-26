به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود از برگزاری گشت مشترک بازرسی از واحدهای خبازی این شهرستان با همکاری تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف راستی‌ آزمایی تسهیلات دریافتی برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، بررسی روند اجرای طرح و اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود یادآور شد: در جریان این گشت مشترک، وضعیت واحدهای خبازی از نظر دریافت تسهیلات اختصاص‌یافته برای دوگانه‌سوز کردن تجهیزات، میزان پیشرفت اجرای طرح و انطباق اقدامات انجام‌شده با اهداف تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

غرب مجنی افزود: گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری دستگاه‌های مسئول، در راستای بررسی وضعیت واحدهای خبازی، پیشگیری از تخلفات احتمالی و اطمینان از اجرای صحیح طرح‌های حمایتی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: غریب مجنی افزود:این گشت مشترک با هدف تشدید نظارت بر تامین نان و صیانت از حقوق مصرف کنندگان،روند عرضه و فعالیت نانوایی ها مورد رصد و پایش قرار گرفت

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین با اشاره به اینکه این بازرسی ها با هدف نظارت مستمر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات، تولید نان با کیفیت و مناسب برای مصرف کنندگان و تامین رضایت مندی مصرف کنندگان صورت گرفت.