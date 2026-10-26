به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع مشترکان محترم گاز شهرستان اسفراین می‌رساند که به منظور انجام عملیات تقویت شبکه توزیع گاز، در روز سه‌شنبه، جریان گاز ابتدای روستای برج تا ورودی روستای بزنج سمت چپ، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ در صورت مساعد بودن شرایط جوی قطع خواهد شد.

همچنین به منظور انجام عملیات تقویت شبکه تغذیه گاز، احتمال قطع جریان گاز روستاهای کلاته حبیب، کلاته پیاله، قزاقی، حصارکاظم‌آباد، سارکانلو، جان‌احمدی، پرکانلو، نوشیروان، گنجدان، کلاته صندل‌آباد، شهرک شور، قلعه سفید، برستو، شور قدیم، شور بالا، اردوغان، سرچشمه، بازه حسن‌آباد، حسن‌آباد، بیدواز، درپرچین علیا، در پرچین سفلا، کریم‌آباد سفلا، کریم‌آباد علیا، سرخ قلعه، سست، امین‌آباد، روئین، محمودی، عراقی، دومن نیم، آب بخش، کلات و شیرویه در روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر وجود خواهد داشت.

از مشترکان عزیز تقاضا می‌شود در مدت زمان قطع گاز، همه شیرهای وسایل گازسوز را بسته و برای برقراری مجدد جریان گاز توسط مأموران شرکت گاز، در ساختمان حضور داشته باشند.