به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان اعلام کرد: در پی استمرار موفقیت‌ها و اقدامات تخصصی استان، دبیرخانه کشوری مهارت‌های سواد پایه و تکالیف مهارت محور وزارت آموزش و پرورش برای سومین سال متوالی به معاونت آموزش ابتدایی استان سمنان واگذار شد.

وی ارتقای مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان را از اولویت‌های اساسی دوره ابتدایی دانست و اظهار کرد: تسلط بر مهارت‌های پایه خواندن، ریاضی و علوم، زمینه یادگیری عمیق و مستمر را فراهم می‌کند. تحقق این هدف، مستلزم عبور از آموزش صرفاً مبتنی بر انتقال مفاهیم و فراهم کردن فرصت‌هایی برای تفکر، تجربه، کاربرد آموخته‌ها و حل مسائل واقعی است.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر نقش تکالیف مهارت محور در بهبود کیفیت یادگیری افزود: تکالیف مهارت محور باید دانش‌آموزان را به مشاهده، کاوش، استدلال و حل مسئله ترغیب کنند و زمینه استفاده از آموخته‌های درسی را در موقعیت‌های واقعی زندگی فراهم آورند. طراحی هدفمند این تکالیف می‌تواند به تعمیق یادگیری و تقویت مشارکت فعال دانش‌آموزان در فرایند آموزش کمک کند.

مرادی نسب توجه به مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز را از دیگر ابعاد اهمیت این دبیرخانه برشمرد و تصریح کرد: تقویت توانایی دانش‌آموزان در درک مطلب، کاربرد مفاهیم ریاضی و علوم و به‌کارگیری آموخته‌ها در موقعیت‌های جدید، از محورهای مهم ارتقای کیفیت یادگیری است. برنامه‌ریزی آموزشی مبتنی بر این رویکردها می‌تواند در بهبود عملکرد دانش‌آموزان در مطالعات بین‌المللی نیز موثر باشد.

وی با اشاره به مسئولیت ملی این دبیرخانه، تعامل و مشارکت استان‌های کشور را ضروری دانست و گفت: شناسایی و تبادل تجربه‌های موفق آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی آموزگاران و کارشناسان و تولید و انتشار محتوای آموزشی متناسب با نیازهای یادگیری دانش‌آموزان، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به توسعه رویکردهای مهارت محور در مدارس ابتدایی کشور کمک کند.