۳۳ رشته تخصصی صنایع دستی در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایلام از برپایی ۷۴ نمایشگاه صنایع دستی در خارج از کشور طی دولت چهاردهم، بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه به استان خبر داد.

وی اظهار داشت: این ۷۴ نمایشگاه صنایع دستی در راستای معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی و با هدف توسعه بازارهای صادراتی برگزار شده است؛ ضمن اینکه هیچ‌گونه بار مالی برای بدنه استانی ایجاد نکرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این حوزه تصریح کرد: در حال حاضر هنرمندان استان در قالب ۳۳ رشته تخصصی صنایع دستی مشغول به کار هستند و با خلق آثار فاخر، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و هویت ایلام به جهانیان ایفا می‌کنند.این مسئول با تاکید بر لزوم حضور در بازارهای بین‌المللی افزود: عرضه محصولات صنایع دستی در عرصه جهانی می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان محلی منجر شود؛ به همین دلیل، توسعه چنین نمایشگاه‌هایی در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار گرفته است.

شریفی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با بسترسازی مناسب برای عرضه تولیدات صنایع دستی، زمینه رشد هرچه بیشتر فعالان این عرصه را مهیا سازیم تا آنان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر تولید گام بردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در پایان گفت: صیانت از صنایع دستی و گسترش صادرات این محصولات، از اولویت‌های اصلی این مجموعه محسوب می‌شود و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های خارجی، شاهد رونق هرچه بیشتر این هنر اصیل در استان باشیم.