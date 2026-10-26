  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

جریان گاز فردا در محدوده خیابان سلمان فارسی کاشان قطع می‌شود

جریان گاز فردا در محدوده خیابان سلمان فارسی کاشان قطع می‌شود

کاشان - شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان گاز در محدوده‌ای از شهرستان کاشان به منظور انجام تعمیرات شبکه، فردا (سه‌شنبه) به مدت پنج ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره گاز کاشان با صدور اطلاعیه ای خبر از قطع گاز در خیابان سلمان فارسی (حد فاصل چهارراه سلمان تا کوچه سعیدی‌پور) داد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، قطع جریان گاز از ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

این اداره ضمن قدردانی از همراهی مشترکین، از ساکنان این محدوده درخواست کرده است در طول مدت زمان یادشده، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: شهروندان لطفاً پیش از وصل مجدد گاز، از خاموش بودن وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند، زیرا روشن‌ماندن وسایل و روشن کردن آن‌ها پیش از وصل گاز می‌تواند خطرآفرین باشد.

کد مطلب 6990701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها