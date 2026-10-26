به گزارش خبرنگار مهر، اداره گاز کاشان با صدور اطلاعیه ای خبر از قطع گاز در خیابان سلمان فارسی (حد فاصل چهارراه سلمان تا کوچه سعیدی‌پور) داد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، قطع جریان گاز از ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.

این اداره ضمن قدردانی از همراهی مشترکین، از ساکنان این محدوده درخواست کرده است در طول مدت زمان یادشده، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: شهروندان لطفاً پیش از وصل مجدد گاز، از خاموش بودن وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند، زیرا روشن‌ماندن وسایل و روشن کردن آن‌ها پیش از وصل گاز می‌تواند خطرآفرین باشد.