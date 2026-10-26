به گزارش خبرنگا مهر، حمیده سراجی عصر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان افزود: واحدهای صنفی موظف به عرضه کالاها بر اساس قیمت درج‌شده روی محصولات هستند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: در قالب این طرح، بازرسان دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر و هفتگی بر عملکرد واحدهای صنفی با اولویت تمرکز بر رعایت قیمت درج‌شده روی کالاها به مدت یک ماه بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار پس از اجرای این طرح تداوم می یابد، اظهار کرد: نصب نرخ‌نامه بر روی کالاها و محصولات توسط واحدهای صنفی الزامی است و در اولویت بازرسی‌ها قرار می‌ گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه تصریح کرد: فعالیت گشت‌های مشترک و نتایج بازرسی‌ها باید به‌صورت مستمر مستندسازی و در قالب گزارش به فرمانداری ارایه و سپس استانداری ارجاع می شود.

وی ادامه داد: در بندرریگ نیز این طرح با انجام بازدیدهای هفتگی اجرا خواهد شد تا نظارت بر قیمت کالاها و عملکرد واحدهای صنفی در این بخش از شهرستان نیز تقویت شود.

سراجی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات کارگروه تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای مصوبات مرتبط با حوزه فعالیت خود هستند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: باید در جلسات بعدی، گزارش اقدامات انجام‌شده و میزان پیشرفت اجرای مصوبات توسط اعضای کارگروه به فرمانداری ارائه داده شود.