به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که ایران پیش از آنکه آمریکا به خواسته ‌هایش پاسخ دهد، درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد.

این مقام ارشد ایرانی همچنین تصریح کرد که نشست تهران با حضور کشورهای عضو پیمان مکه به بحث درباره برنامه هسته ای ایران نخواهد پرداخت.

نشست چهارجانبه تهران به پیشنهاد پاکستان و مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه آغاز شد.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، میزبانی این نشست را برعهده دارد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند.

امنیت منطقه‌ای، پیامدهای تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفت‌وگوها در این نشست عنوان شده است.