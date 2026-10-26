به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشبه از پرواز برنامه‌ریزی‌ شده‌ بمب‌ افکن‌ های دوربرد «توپولوف-۹۵ام‎اس» بر فراز آب‌های بی‌ طرف دریای برینگ و چوکچی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: بمب افکن های «توپولوف-۹۵ام‎اس» با همراهی جنگنده‌ های خارجی بر فراز آب‌ های بی‌ طرف دریاهای برینگ و چوکچی به پرواز در آمدند.



به گزارش وزارت دفاع روسیه، جنگنده‌های سوخو-۳۵اس روسیه نیز این بمب‌افکن‌ ها را همراهی می‎ کردند؛ علاوه بر این در طول پرواز، هواپیماها سوخت‌ گیری هوایی انجام دادند.