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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

پرواز بمب‌افکن‌های توپولوف-۹۵ روسیه بر فراز دریاهای برینگ و چوکچی+فیلم

پرواز بمب‌افکن‌های توپولوف-۹۵ روسیه بر فراز دریاهای برینگ و چوکچی+فیلم

وزارت دفاع روسیه از پرواز بمب‌افکن‌های «توپولوف-۹۵ام‎اس» این کشور بر فراز آب‌های بی‌طرف دریاهای برینگ و چوکچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشبه از پرواز برنامه‌ریزی‌ شده‌ بمب‌ افکن‌ های دوربرد «توپولوف-۹۵ام‎اس» بر فراز آب‌های بی‌ طرف دریای برینگ و چوکچی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: بمب افکن های «توپولوف-۹۵ام‎اس» با همراهی جنگنده‌ های خارجی بر فراز آب‌ های بی‌ طرف دریاهای برینگ و چوکچی به پرواز در آمدند.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، جنگنده‌های سوخو-۳۵اس روسیه نیز این بمب‌افکن‌ ها را همراهی می‎ کردند؛ علاوه بر این در طول پرواز، هواپیماها سوخت‌ گیری هوایی انجام دادند.

کد مطلب 6990706

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