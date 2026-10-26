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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

اسامی فوتبالیست های نوجوانان برای اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌ها

اسامی فوتبالیست های نوجوانان برای اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌ها

فهرست تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ در کشور لائوس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ در لائوس اعلام شد.

تیم ملی نوجوانان پنجشنبه برای برگزاری اردو راهی تایلند می‌شود و پس از آن برای حضور در مقدماتی جام ملت‌های نوجوانان آسیا عازم لائوس خواهد شد.

اسامی فوتبالیست های نوجوانان برای اردوی تایلند و انتخابی جام ملت‌های

گفتنی است که این فهرست پس از بررسی بازی‌های انجام شده در لیگ برتر نوجوانان تهران و کشور به ۲۳ نفر افزایش خواهد یافت.

ایران در مرحلهٔ مقدماتی در گروه D با لائوس (میزبان)، اردن، پاکستان و سریلانکا روبه‌رو خواهد بود.

کد مطلب 6990707

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