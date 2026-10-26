ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های جوی اظهار کرد: تا روز چهارشنبه جو استان تقریباً پایدار خواهد بود و بارش قابل ملاحظه و موثری در این بازه زمانی انتظار نداریم.

وی با اشاره به نوسانات دمایی افزود: دمای هوا نزدیک به دو درجه نوسان دارد و در مناطق شمالی استان در محدوده نرمال تا دو درجه بیشتر و در مناطق جنوبی حدود سه تا چهار درجه بیش از حد معمول پیش‌بینی می‌شود.

رستمی با اشاره به شرایط جوی اواخر هفته تصریح کرد: از روز پنجشنبه یک سامانه بارشی وارد استان می‌شود که تا اوایل هفته آینده فعال خواهد بود و بارش‌های موثر و خوبی را برای مناطق مختلف به همراه دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان گفت: طی روزهای آینده با تثبیت نقشه‌ها و نزدیک شدن به زمان فعالیت این سامانه، هشدارهای لازم و اطلاع‌رسانی‌های بیشتری از سوی این اداره کل صادر می‌شود تا شهروندان آمادگی کامل داشته باشند.