به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ساروی پس از کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: خدا را شکر توانستم مدال برنز را به دست بیاورم. با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت، نتوانستیم تمرینات مستمری داشته باشیم، اما اواخر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و در نهایت تیم به ۹ مدال رسید و قهرمان شد.

وی درباره شکستش در مرحله نیمه نهایی و بحث ناداوری در جریان مسابقه گفت: خودم هم اشتباهاتی داشتم و در برخی لحظات، اتفاقات داوری باعث شد جریان کشتی از دستم خارج شود. نتوانستم آن‌طور که می‌خواستم برنامه‌هایم را در مسابقه اجرا کنم.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: در هر مسابقه‌ای که به میدان می‌روم، تلاش می‌کنم تمریناتم را به شکلی دنبال کنم که بهترین نسخه خودم باشم، اما در کشتی دیروز در بعضی صحنه‌ها از داوری آسیب دیدم و نتوانستم برنامه‌هایم را به‌خوبی اجرا کنم.

ساروی خاطرنشان کرد: امیدوارم این اتفاق برای من تلنگر خوبی باشد تا با قدرت بیشتری کارم را ادامه دهم و در مسابقات آینده بتوانم خوش‌رنگ‌ترین مدال را کسب کنم و افتخار دیگری برای کشورم به دست بیاورم.