به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: دشمنان خارجی و ساده‌لوحان داخلی، سختی‌های مقاومت را به چشم می‌آورند، اما هزینه‌های سنگین و تاوان تلخ تسلیم را کتمان می‌کنند.

وی افزود: قرآن؛ رنج انسان را نادیده نمی‌گیرد، اما ستمگران را هم شکست‌ناپذیر نمی‌داند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تاکید کرد: تبیین و تثبیت این حقایق در ذهن مردم، رسالت امروز جامعه‌ی قرآنی ماست. جنگ واقعی بر سر «تحریف واقعیت» در ذهن مردم و قبضه‌ی افکار عمومی است.