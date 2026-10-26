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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

حجت‌الاسلام قمی: جنگ واقعی بر سر «تحریف واقعیت» در ذهن مردم است

حجت‌الاسلام قمی: جنگ واقعی بر سر «تحریف واقعیت» در ذهن مردم است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: جنگ واقعی بر سر «تحریف واقعیت» در ذهن مردم و قبضه‌ی افکار عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: دشمنان خارجی و ساده‌لوحان داخلی، سختی‌های مقاومت را به چشم می‌آورند، اما هزینه‌های سنگین و تاوان تلخ تسلیم را کتمان می‌کنند.

وی افزود: قرآن؛ رنج انسان را نادیده نمی‌گیرد، اما ستمگران را هم شکست‌ناپذیر نمی‌داند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تاکید کرد: تبیین و تثبیت این حقایق در ذهن مردم، رسالت امروز جامعه‌ی قرآنی ماست. جنگ واقعی بر سر «تحریف واقعیت» در ذهن مردم و قبضه‌ی افکار عمومی است.

کد مطلب 6990713

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