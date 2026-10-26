  1. استانها
  2. تهران
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

سه دلیجه و یک باکلان پس از بررسی سلامت به طبیعت بازگشتند

سه دلیجه و یک باکلان پس از بررسی سلامت به طبیعت بازگشتند

شهریار- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار از رهاسازی سه دلیجه و یک باکلان در زیستگاه طبیعی پس از بررسی وضعیت سلامت و اطمینان از آمادگی آن‌ها برای بازگشت به طبیعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، بعد از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران، از رهاسازی سه بهله دلیجه و یک بهله باکلان در زیستگاه طبیعی خبر داد و گفت: این پرندگان پس از تحویل از سوی دوستداران محیط زیست و بررسی وضعیت سلامت، برای بازگشت به طبیعت آماده شدند.

وجیهی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش اظهار کرد: احساس مسئولیت شهروندان در قبال گونه‌های جانوری و همکاری آن‌ها با مراجع تخصصی، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد.

وی افزود: پرندگان تحویل‌داده‌شده پس از بررسی‌های تخصصی و اطمینان از سلامت و آمادگی برای بازگشت به طبیعت، توسط مأموران اجرایی این اداره در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار با قدردانی از همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: تحویل به‌موقع حیوانات وحشی به اداره حفاظت محیط زیست، امکان بررسی وضعیت سلامت و انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایمن آن‌ها به طبیعت را فراهم می‌کند.

وجیهی در پایان، مشارکت مردم در تحویل حیات وحش به مراجع تخصصی را گامی مؤثر در حفاظت از گونه‌های جانوری و پایداری زیستگاه‌های طبیعی دانست.

کد مطلب 6990716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها