سه دلیجه و یک باکلان پس از بررسی سلامت به طبیعت بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، بعد از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران، از رهاسازی سه بهله دلیجه و یک بهله باکلان در زیستگاه طبیعی خبر داد و گفت: این پرندگان پس از تحویل از سوی دوستداران محیط زیست و بررسی وضعیت سلامت، برای بازگشت به طبیعت آماده شدند.

وجیهی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش اظهار کرد: احساس مسئولیت شهروندان در قبال گونه‌های جانوری و همکاری آن‌ها با مراجع تخصصی، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد.

وی افزود: پرندگان تحویل‌داده‌شده پس از بررسی‌های تخصصی و اطمینان از سلامت و آمادگی برای بازگشت به طبیعت، توسط مأموران اجرایی این اداره در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار با قدردانی از همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: تحویل به‌موقع حیوانات وحشی به اداره حفاظت محیط زیست، امکان بررسی وضعیت سلامت و انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایمن آن‌ها به طبیعت را فراهم می‌کند.

وجیهی در پایان، مشارکت مردم در تحویل حیات وحش به مراجع تخصصی را گامی مؤثر در حفاظت از گونه‌های جانوری و پایداری زیستگاه‌های طبیعی دانست.