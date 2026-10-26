به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت، از اقدامات این شهرداری برای هوشمندسازی خدمات شهری و ساماندهی فرایند رسیدگی به تخلفات ساختمانی خبر داد و گفت: در همین راستا، اپلیکیشنی برای مدیریت و پیگیری تخلفات ساختمانی و فرایند ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ طراحی شده است.

شکرزاده در نشست بررسی روند هوشمندسازی خدمات شهری و توسعه شهر الکترونیک پاکدشت، هدف از راه‌اندازی این سامانه را تسهیل گردش کار، افزایش شفافیت و ساماندهی مراحل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی عنوان کرد.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های شهرداری در این حوزه، استانداردسازی فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی، توسعه خدمات غیرحضوری و ابلاغ الکترونیکی آرای صادرشده به شهروندان را از محورهای پیگیری‌شده برشمرد؛ اقداماتی که با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات دنبال می‌شوند.

راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، نیز با قدردانی از اقدامات شهرداری پاکدشت در زمینه هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک، این رویکرد را گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دانست.

شهاب اظهار کرد: در صورت تکمیل و توسعه قابلیت‌های سامانه طراحی‌شده، امکان تعمیم آن به سایر شهرهای استان تهران نیز وجود خواهد داشت.

مصطفی مختاری، دادستان شهرستان پاکدشت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شفاف‌سازی خدمات شهری، این رویکرد را اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای شفافیت و ساماندهی فرایندهای مرتبط با تخلفات ساختمانی ارزیابی کرد.

وی همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مقابله با تخلفات ساختمانی تأکید کرد و از رویکرد یکپارچه مجموعه شهرستان در این زمینه سخن گفت.

این نشست با حضور پیمان شکرزاده، شهردار پاکدشت، راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، مصطفی مختاری، دادستان شهرستان و علیرضا کاظمی، عضو شورای اسلامی شهر، برگزار شد و در آن ابعاد مختلف توسعه خدمات الکترونیک و استانداردسازی فرایندهای اداری مورد بررسی قرار گرفت.