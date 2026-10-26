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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

فرماندار قرچک: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد

فرماندار قرچک: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد

قرچک- فرماندار قرچک از آمادگی این شهرستان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و بر آموزش عوامل اجرایی، رفع نواقص فنی و هماهنگی میان کمیته‌های ستاد انتخابات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، فرماندار قرچک، از آمادگی این شهرستان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و بر ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی و نظارتی برای برگزاری سالم انتخابات تأکید کرد.

اسلامی در جلسه کمیته هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان قرچک اظهار داشت: برگزاری سالم انتخابات مستلزم هماهنگی مستمر میان عوامل اجرایی و نظارتی و رعایت دقیق الزامات قانونی است.

وی آموزش عملی عوامل مستقر در شعب رأی‌گیری را ضروری دانست و خواستار برنامه‌ریزی منظم برای آشنایی کاربران با تجهیزات رأی‌گیری الکترونیکی و رفع نواقص احتمالی پیش از روز انتخابات شد.

فرماندار قرچک همچنین بر استمرار جلسات هماهنگی و ارائه پیشنهادهای اجرایی در چارچوب قانون تأکید کرد و حفظ و تقویت آمادگی شهرستان تا زمان برگزاری انتخابات را ضروری دانست.

در جلسه کمیته هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان قرچک، آخرین وضعیت آمادگی اجرایی، چالش‌های پیش‌رو و روند استفاده از تجهیزات رأی‌گیری الکترونیکی بررسی شد.

بر اساس گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان قرچک، وضعیت آنتن‌دهی، سامانه جامع انتخابات و نحوه کار با دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

این جلسه به ریاست فرماندار قرچک و با حضور معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، رؤسای هیئت‌های اجرایی و نظارت و مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات برگزار شد.

کد مطلب 6990719

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