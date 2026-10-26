به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزش ظهر امروز دوشنبه چهارم آبان ماه، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های سازمان برای ارتقاء سطح کیفی خدمات گفت: اولویت اصلی این سازمان که همواره در سرلوحه امور قرار دارد، ارتقای کیفیت کارشناسی‌هاست که با تقویت دانش تخصصی، یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی و تدوین دستورالعمل‌های وحدت رویه، محقق شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ارتقاء سطح کیفی خدمات، امروز می‌توانیم ادعا کنیم که اگر فردی با شرایط یکسان به هر یک از مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کند، یک گواهی واحد دریافت خواهد کرد و این یکسان‌سازی و ارتقاء کیفیت در گواهی‌ها و کارشناسی‌ها اتفاق افتاده است.

وی تسهیل امور اداری را از دیگر اهداف و برنامه‌های سازمان عنوان و تصریح کرد: مراجعین سازمان عمدتا افرادی متألم و دردمند هستند و نمی‌توان بیش از درد و رنجی که برای رسیدگی به آن به سازمان مراجعه کرده‌اند، باری بر دوش آنان گذاشت؛ به همین دلیل حداکثر تلاش برای تسهیل ارئه خدمات به مردم با ارجاع الکترونیک پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی پیامکی به مردم، حذف مراحل غیرضروری کار و مراجعات زائد در سازمان صورت گرفته‌است.

معاون توسعه مدیریت سازمان به بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در بخش‌های تخصصی، به این نتیجه رسیدیم که نرم‌افزارهای مورد استفاده سازمان در برخی گلوگاه‌ها، با نواقصی مواجه است که مراجعین و همکاران را دچار مشکل می‌کند. بنابراین به منظور رفع این نواقص، طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزار جدید سازمان در دستور کار نخبگان و جوانان با انگیزه کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا نرم‌افزار جدید سازمان طراحی شده و حداکثر تا دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود که با بکارگیری آن ضمن برطرف شدن مشکلات موجود، شاهد تسریع ارائه خدمات و همچنین ارتقاء کیفی آن نیز خواهیم بود.

فروزش تقویت زیرساخت‌ها، کاهش زمان پاسخ‌دهی به پرونده‌ها و توجه به مناطق دور از مرکز را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و اظهار داشت: در زمینه تأمین تجهیزات بخش‌های فنی و تخصصی سازمان که از دیگر اولویت‌های سال‌های اخیر سازمان بوده، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و با وجود اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، سازمان موفق شده با بهره‌مندی از کمک هیئت امنای ارزی تجهیزات آزمایشگاهی خود را نوسازی کند.

وی با بیان اینکه تلاش‌ها برای ارتقای هرچه بیشتر تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه در سازمان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان، در حال حاضر می‌توان گفت که پزشکی قانونی ایران در جایگاه اول خاورمیانه قرار دارد.

معاون توسعه سازمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت‌های گسترده پزشکی قانونی گفت: سالانه بیش از دو میلیون پرونده در ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که یک سوم پرونده‌های قضایی است و ۹۹.۹ درصد نظرات کارشناسی این سازمان مورد قبول مراجع قضایی قرار می‌گیرد و در صدور رأی نهایی قضات، انشا می‌شود که این موضوع مایه مباهات و افتخار است.

وی افزود: پزشکی قانونی با سه هزار و ۵۰۰ نیروی کار که ۹۰۰ نفر از آنان نیروی فنی و تخصصی هستند، پاسخگوی حجم بالای پرونده‌های ارجاعی است و وظایف سنگین خود را به عنوان بازوی توانمند کارشناسی دستگاه قضایی به بهترین شکل ممکن به انجام می‌رساند.

فروزش در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش‌های ماندگار دکتر حسین زارعی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان گلستان و تجلیل از اقدامات قابل توجه و مهم وی در پزشکی قانونی این استان، برای دکتر فرحناز خسروی مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه این جلسه محمود اسپانلو رییس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی نهادی مظلوم است که در پشت صحنه، قسمت اعظم کارهای قضایی را سامان می‌دهد و اظهارنظر قضات وابسته به نظرات کارشناسان این سازمان است.

وی افزود: با وجود حجم بالای خدمات و مأموریت‌های پزشکی قانونی، خدمات آن به خوبی برای مردم تبیین نشده و جامعه از این سازمان شناخت کافی ندارد در حالیکه کارشناسان و پزشکان این سازمان در بسیاری از صحنه‌های جرم و همچنین بحران‌ها و حوادث حضور فعال دارند.

رییس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به آمار مراجعات پزشکی قانونی این استان، تصریح کرد: به طور میانگین سالانه ۵۰ هزار گواهی توسط پزشکی قانونی استان صادر می‌شود که رقمی برابر با یک سوم پرونده‌های قضایی استان و نشان‌دهنده تعامل نزدیک پزشکی قانونی با مجموعه قضایی استان و اهمیت نظرات کارشناسی آن در پرونده‌های قضایی است.

وی حضور فعال پزشکی قانونی در حوادث و بحران‌ها را بسیار مهم و اثرگذار برشمرد و گفت: در حوادثی مانند انفجار معادن و یا وقوع دو سیل عظیم در استان گلستان شاهد حضور مجاهدانه و سخت‌کوشانه کارشناسان پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین هویت پیکرها بودیم و بدون حضور آنان ساماندهی پیکرها به هیچ عنوان قابل انجام نبود.

اسپانلو با بیان اینکه کار پزشکی قانونی نوعی قضاوت است، خاطرنشان کرد: بدنه دستگاه قضایی، مجموعه پزشکی قانونی را معتمد خود می‌داند و در بسیاری پرونده‌ها قضات تا پیش از اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی، قادر به صدور رأی نهایی نیستند.

وی در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش‌های دکتر حسن زارعی مدیرکل سابق استان در طول ۱۱ سال مدیریت و تقویت زیرساخت‌های پزشکی قانونی در استان گلستان، برای خانم فرحناز خسروی مدیرکل جدید استان آرزوی موفقیت کرد و خواستار تعامل و همکاری مجموعه شورای قضایی و همکاران پزشکی قانونی استان با مدیرکل جدید شد.