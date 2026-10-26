استاندار بوشهر: بندر بوشهر به عنوان مبدا کالای ملوانی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به اهمیت و نقش بنادر استان در اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم استان اظهار کرد: بوشهر سهم حدود ۷۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی واردات از ظرفیت کل تجارت مرزی و ملوانی در سال ۱۴۰۴ را داشته است که انتظار می رود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها اقدام مناسب صورت پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط جنگی ناشی از تهاجم ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و تاثیرگذاری آن بر تجارت مرزی و اشتغال استان گفت: استان بوشهر یکی از تاثیرپذیرترین استان ها از بُعد آسیب‌های ناشی از این جنگ به ویژه در بخش تجارت و اشتغال بوده است.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس و در راستای تقویت تجارت سنتی در شرایط جنگی و تاب آوری بیشتر مرزنشینان خواستار تصمیم شایسته کارگروه ماده چهار در خصوص مبدأ قرار دادن بندر بوشهر به عنوان پایانه کالای ملوانی کشور شد که در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت .

زارع در ادامه ضمن تشکر از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید از طرف کارگروه ماده چهار، با اشاره به درخواست تعدادی دیگر از لنجداران که لنج‌های آنها در قبل از اجرای قانون، دچار حریق یا غرق‌شدگی شدند و مواردی که ابطال قول در موعد مقرر انجام دادند درخواست کرد که به دستورالعمل ساماندهی شناورها اضافه شود.

وی در پایان با تشکر از مساعی و همکاری‌های اعضا کارگروه برای تسهیل تجارت مرزی به لزوم نگاه حمایتی در این شرایط جنگی و تحریمی به اقتصاد و اشتغال در مناطق مرزی تأکید کرد.