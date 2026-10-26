به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کمیسیون مستقل بین‌ المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی علاوه بر ادامه نسل‌ کشی در نوار غزه، در اراضی اشغالی فلسطین نیز مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.

در گزارش اخیر این کمیسیون آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی حتی پس از توافق آتش‌ بس نیز اقداماتی با هدف نابودی کلی یا جزئی ملت فلسطین انجام داده‌ و غیرنظامیان فلسطینی را به‌طور عمدی هدف قرار داده‌ اند.

این گزارش همچنین از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ خبر داده و اعلام کرده است که شمار فلسطینیان شهید در حملات هوایی این منطقه از ۶ نفر در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۳، به ۲۵۴ نفر در فاصله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و اقدامات آسیب‌زا علیه سلامت باروری، بخشی از حملات گسترده علیه غیرنظامیان فلسطینی بوده است.

گزارش سازمان ملل اضافه می کند که نیروهای رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی کودکان فلسطینی را کشته و به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب جدی وارد کرده‌اند.

کمیسیون تأکید کرده است که حملات اسرائیل از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، بیشترین میزان آوارگی فلسطینیان در کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ را رقم زده و تا اوت ۲۰۲۶، ۳۴ هزار و ۱۷۶ فلسطینی مجبور به ترک خانه‌ های خود شده‌اند.

سری‌نیواسان مورالیدار، رئیس کمیسیون، نیز اعلام کرد که کشتار و مجروح کردن عمدی غیرنظامیان فلسطینی، تخریب خانه‌ ها و تداوم خشونت‌ ها بخشی از راهبردی گسترده‌ تر برای آوارگی فلسطینیان و تحمیل شرایطی است که زندگی در سرزمین‌ هایشان را ناممکن می‌ کند.