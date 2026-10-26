به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام ابراهیم اختر دانش عصر دوشنبه در مراسم ایام فاطمیه که به همت پیروان عترت واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام آستانه‌اشرفیه در مزار شهدا برگزار شد، با بیان اینکه حضرت زهرا(س) الگویی برای زندگی است، اظهار کرد: محبت به حضرت زهرا(س) باید در زندگی روزمره انسان دیده شود.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه، با بیان اینکه فاطمی‌بودن تنها دوست‌داشتن حضرت زهرا(س) نیست و پیمودن مسیر ایشان را نیز دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: حضرت زهرا(س) بانویی بود که در تاریخ نماند، بلکه تاریخ را ساخت.

کارشناس مذهبی ادامه داد:گاهی اهل‌بیت(ع) را آن‌قدر در آسمان ذهنمان قرار می‌دهیم که فراموش می‌کنیم خداوند آنان را برای هدایت زندگی زمینی ما معرفی کرده است.

حجت‌الاسلام اختر دانش از جایگاه حضرت زهرا(س) گفت و افزود: عظمت ایشان تنها به این نیست که دختر پیامبر خداست؛ آن حضرت در ایمان، بندگی، معرفت، دفاع از حق و مسئولیت‌پذیری الگویی ماندگار است.

وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره احزاب، «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»، اظهار کرد: خداوند اراده کرده است که پلیدی را از اهل‌بیت دور کند و آنان را پاک و پاکیزه گرداند. این آیه به ما یادآوری می‌کند که خانه اهل‌بیت، خانه طهارت و پاکی است.

کارشناس مذهبی با اشاره به نام «بانوان فاطمی جان‌فدا» برای جمع حاضر، گفت: چه نام بزرگی؛ اما نام بزرگ، مسئولیت بزرگی هم به همراه دارد. جان‌فدایی فقط یک شعار نیست؛ یعنی انسان برای حق، از خواسته ناحق خود بگذرد. جان‌فدا کسی نیست که فقط در روزهای هیجان از حق سخن بگوید؛ جان‌فدا کسی است که در روزهای سخت هم پای حق بماند.

وی با تاکید بر هشیاری بانوی فاطمی در میدان جنگ ترکیبی، افزود: در روزگار ما جنگ گاهی در میدان فکر، دروغ، ناامیدی، تحقیر انسان و تخریب اعتماد اتفاق می‌افتد. گاهی یک خبر دروغ دل یک خانواده را می‌لرزاند، تصویری بدون تحقیق منتشر می‌شود و آبروی انسانی را می‌برد یا شایعه‌ای دو دوست را از هم جدا می‌کند.

دفاع از حق با اخلاق همراه است

حجت‌الاسلام اختردانش مسئولیت‌پذیری در برابر حق را از درس‌های مهم زندگی حضرت زهرا(س) دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک و مسائل پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، موضعی روشن و اعتراضی جدی داشتند. زندگی ایشان به ما می‌آموزد که مؤمن در برابر حق و باطل بی‌تفاوت نیست.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه دفاع از حق نباید با بی‌اخلاقی همراه شود، گفت: باید محکم باشیم، اما دروغ نگوییم؛ شجاع باشیم، اما تهمت نزنیم؛ از مظلوم دفاع کنیم، اما خودمان به کسی ظلم نکنیم.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه جامعه امروز به زنانی نیاز دارد که هم اهل عبادت و آگاهی باشند و هم اهل محبت و استقامت، افزود: زنان باید برای اهل‌بیت اشک بریزند و در زندگی روزمره نیز اخلاق اهل‌بیت را زنده کنند. گاهی شجاعت یک زن در گرفتن تصمیمی درست است؛ گاهی در تربیت فرزندی است که در برابر ظلم بی‌تفاوت نباشد؛ گاهی در حمایت از انسانی آسیب‌دیده و گاهی در این است که در برابر رفتاری نادرست، محترمانه اما قاطعانه بگوید: «این کار درست نیست.»

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزند که ایمان می‌تواند هم لطافت داشته باشد و هم استواری، ادامه داد: نباید میان عاطفه و شجاعت، حیا و آگاهی، خانواده‌داری و مسئولیت اجتماعی دیوار بکشیم.

حجت‌الاسلام اختردانش از اهمیت رفتار در محیط خانواده گفت و تصریح کرد: گاهی انسان در بیرون از خانه بسیار خوش‌اخلاق و صبور است، اما وقتی به خانه می‌رسد، خستگی‌هایش را سر نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش خالی می‌کند. با دیگران محترمانه حرف می‌زند، اما با همسرش تند می‌شود؛ برای دیگران وقت می‌گذارد، اما حرف فرزندش را نمی‌شنود؛ برای اصلاح جامعه نگران است، اما از اصلاح رفتار خودش غافل می‌شود.

وی با بیان اینکه خانه محل ساخته‌شدن انسان است،گفت: اگر قرار است نسلی اهل ایمان، شجاعت، حیا و مسئولیت‌پذیری تربیت شود، باید این ارزش‌ها را در خانه لمس کند.

کارشناس مذهبی با تاکید بر اینکه مسئولیت آرامش خانواده فقط بر عهده زنان نیست، افزود: مردان نیز در برابر همسر و فرزندانشان مسئول‌اند. خانواده فاطمی با احترام متقابل، همکاری، محبت و رعایت حقوق همه اعضا شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مؤمن‌بودن به معنای بی‌اشتباه‌بودن نیست؛ به معنای پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن است،ادامه داد: گاهی یک مادر با گفت‌وگویی صمیمی، راه بازگشت فرزندش به خانه را باز می‌کند؛ گاهی یک همسر با شنیدن حرف‌های همسرش، پیش از قضاوت‌کردن، از شکل‌گیری اختلافی بزرگ جلوگیری می‌کند؛ و گاهی یک زن با عذرخواهی صادقانه به فرزندش درس بزرگی می‌دهد.

عهد« با خدا»، «خانواده» و «حقیقت» از جلوه‌های عملی فاطمی‌بودن است

حجت‌الاسلام اختر دانش سه عهد ؛«با خدا» «خانواده» و «حقیقت »را از جلوه‌های عملی فاطمی‌بودن برشمرد و گفت: عهد نخست، عهد با خداست؛ هر فرد می‌تواند برای ارتباط با خدا برنامه‌ای واقعی داشته باشد، نمازی با توجه بیشتر بخواند، هرچند اندک قرآن تلاوت کند و از عمق دل دعا کند. قرار نیست همه یک‌شبه تغییر کنند، اما می‌توانند هر روز یک قدم به خدا نزدیک‌تر شوند.

امام جمعه موقتدآستانه اشرفیه، عهد دوم را عهد با خانواده دانست و افزود: در خانه باید کمتر تحقیر کنیم، بیشتر گوش بدهیم، زودتر عذرخواهی کنیم و محبت را به زبان بیاوریم. گاهی یک «خسته نباشی»، یک «ببخشید» و یک «من به تو اعتماد دارم» از ده‌ها سخنرانی اثر بیشتری دارد.

کارشناس مذهبی عهد سوم را عهد با حق و حقیقت عنوان کرد وگفت: در فضای مجازی و زندگی اجتماعی باید اهل انصاف باشیم؛ خبر بی‌سند منتشر نکنیم، آبروی مردم را بازیچه قرار ندهیم، بی‌دلیل به انسان‌ها برچسب نزنیم و هرجا توانستیم دست مظلومی را بگیریم.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به سیره حضرت زهرا(س) گفت: آن حضرت معیاری برای ترجیح حق بر منفعت شخصی، رفتار شایسته با افراد ضعیف‌تر و درستکاری حتی در نبود تشویق دیگران هستند. ازاین‌رو، باید در اخلاق، خانواده، انتخاب‌ها و دفاع از حقیقت در مسیر ایشان گام برداریم.