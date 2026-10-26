محمود فردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه رخ‌داده در مدرسه حضرت ولیعصر (عج) شهر لوشان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، این حادثه در جریان شوخی میان دو دانش‌آموز اتفاق افتاد که طی آن، یکی از دانش‌آموزان صندلی را به سمت همکلاسی خود پرتاب کرد و در پی برخورد صندلی با سر دانش‌آموز دیگر، وی دچار جراحت شد.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، دانش‌آموز مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، این دانش‌آموز با کمک همکلاسی‌های خود ابتدا به بیمارستان منجیل و سپس به درمانگاه لوشان انتقال یافت.

بررسی عملکرد عوامل مدرسه

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار با اشاره به پیگیری موضوع پس از اطلاع از حادثه بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این اتفاق، هماهنگی‌های لازم با حوزه‌های بازرسی و حراست انجام شد و نیز کارشناسان مربوطه با حضور در مدرسه، موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کردند.

فردی ادامه داد: در جریان بررسی‌های اولیه، نحوه مواجهه عوامل مدرسه با این حادثه نیز مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا، ضمن اخذ تعهد از مدیر و معاون مدرسه، توبیخ کتبی برای آنان صادر شد.

ارجاع دانش‌آموز به مرکز مشاوره

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی تربیتی و رفتاری به این حادثه تصریح کرد: دانش‌آموزی که اقدام به پرتاب صندلی کرده بود، با هدف بررسی ابعاد رفتاری و تربیتی و انجام مداخلات تخصصی به مرکز مشاوره ارجاع شده است و روند بررسی‌های مشاوره‌ای درباره وی ادامه دارد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی تصریح کرد: حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، رعایت اصول ایمنی در مدارس و مسئولیت‌پذیری عوامل آموزشی در مواجهه با حوادث احتمالی از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است.

محمودی‌فرد تأکید کرد: موضوع این حادثه از سوی واحدهای مسئول پیگیری می‌شود و اقدامات تکمیلی متناسب با نتایج بررسی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.